Επαγγελματίας οδηγός μιλάει στο skai.gr: Tι αντίκρυσε περνώντας από το σημείο του δυστυχήματος με τους 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ

7 νεαρά παιδιά έφυγαν από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος όλη την Ελλάδα - Το βίντεο του Αναστάσιου Αλχαζίδη αποτυπώνει την φριχτή πραγματικότητα 

Δυστύχημα στη Ρουμανία
  • Επτά νεαρά παιδιά, φιλάθλοι του ΠΑΟΚ, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο ατύχημα στη Ρουμανία.
  • Το δυστύχημα συνέβη σε δρόμο όπου έχει περάσει επανειλημμένα ως οδηγός φορτηγού ο Αναστάσιος Αλχαζίδης, ο οποίος περιγράφει τη φρικτή κατάσταση στο σημείο.
  • Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media από τον Αναστάσιο Αλχαζίδη αποτυπώνει τη σοκαριστική πραγματικότητα της τραγωδίας.

Του Μάκη Συνοδινού

Συντρίμμια… οι λαμαρίνες στην άκρη του οδοστρώματος στη Ρουμανία μαρτυρούν πως σε αυτό το σημείο λίγες ώρες νωρίτερα γράφτηκε μια τραγωδία. Μια τραγωδία που 7 νεαρά παιδιά, φιλάθλοι του ΠΑΟΚ, έφυγαν από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος όλη την Ελλάδα. 

Το βίντεο που ανέβασε στα social media ο Αναστάσιος Αλχαζίδης σοκάρει καθώς αποτυπώνει την φριχτή πραγματικότητα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρία ως επαγγελματίας οδηγός μιλάει στο skai.gr για το τι αντίκρυσε περνώντας από το σημείο αλλά και για τον δρόμο που έγινε το δυστύχημα. Έναν δρόμο που έχει περάσει πάμπολλες φορές με το φορτηγό του. 

