Την ανησυχία του για την ψυχική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας -και «φίλος» του Αμερικανού προέδρου- Ρόμπερτ Φίτσο, σύμφωνα με πέντε Ευρωπαίους διπλωμάτες που επικαλείται το Politico.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας φέρεται να ανέφερε σε ηγέτες της ΕΕ, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της προηγούμενης εβδομάδας, ότι στην κατ' ιδίαν συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα στις 17 Ιανουαρίου, σοκαρίστηκε από την ψυχική κατάσταση του Τραμπ.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο, ένας από τους λίγους ηγέτες της ΕΕ που συντάσσεται συχνά με τη θέση του Τραμπ όσον αφορά την «αδυναμία» της Ευρώπης, σημείωσε ότι ανησυχεί για την «ψυχολογική κατάσταση» του προέδρου των ΗΠΑ, ανέφεραν δύο από τους διπλωμάτες. Σύμφωνα με δύο άλλους διπλωμάτες, ο Φίτσο χρησιμοποίησε τη λέξη «επικίνδυνος» για να περιγράψει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η συζήτηση του Φίτσο με τους Ευρωπαίους ομολόγους του έγινε στις Βρυξέλλες στις 22 Ιανουαρίου, στο περιθώριο της έκτακτης συνόδου της ΕΕ που συγκλήθηκε για να συζητηθούν οι διατλαντικές σχέσεις μετά τις απειλές του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία.

Οι ηγέτες αξιοποίησαν εκείνη τη συνάντηση για να επιχειρήσουν να εκτονώσουν την ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Βρυξελλών, αφού εν τω μεταξύ ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε κάνει ένα βήμα πίσω από την απειλή του να επιβάλει δασμούς σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να πιέσει την Ευρώπη για τη Γροιλανδία.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξέφρασε την άποψή του για τον Τραμπ σε «πηγαδάκι» μεταξύ ορισμένων ηγετών και κορυφαίων αξιωματούχων της ΕΕ, και όχι κατά τη διάρκεια των επίσημων συνομιλιών. Αν και κανένας από τους διπλωμάτες που μίλησαν στο Politico δεν ήταν παρών, επιμέρους ηγέτες τους ενημέρωσαν ξεχωριστά για το περιεχόμενο της συζήτησης λίγο μετά.

Και οι πέντε διπλωμάτων που επικαλείται το Politico, μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ενώ προέρχονται από τέσσερις διαφορετικές κυβερνήσεις της ΕΕ. Ο πέμπτος είναι ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ. Όλοι τους πρόσθεσαν ότι δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες για το τι ειπώθηκε στον Φίτσο από τον Τραμπ και προκάλεσε αυτήν την αντίδραση του Σλοβάκου πρωθυπουργού.

Τα σχόλια του Φίτσο έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς συγκαταλέγεται στους πλέον φιλοτραμπικούς πολιτικούς της Ευρώπης. Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός διατυμπάνισε τη σχέση του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε βίντεο στο Facebook μετά τη συνάντησή τους στο Μαρ-α-Λάγκο, ενώ έχει εκφράσει τη στήριξή του στη στάση που κρατά η Ουάσινγκτον όσον αφορά τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας. Πριν από έναν χρόνο, δε, μιλώντας στο Conservative Political Action Conference ο Φίτσο δήλωσε στους Αμερικανούς ότι «ο πρόεδρός σας προσφέρει μεγάλη υπηρεσία στην Ευρώπη».

Οι εκπρόσωποι του Φίτσο δεν ανταποκρίθηκαν στα αλλεπάλληλα αιτήματα του Politico να σχολιάσουν τις φερόμενες ανησυχίες του Σλοβάκου πρωθυπουργού.

«Αυτό είναι απολύτως ψευδές, ξεκάρα “fake news” από ανώνυμους Ευρωπαίους διπλωμάτες που προσπαθούν να φανούν επίκαιροι. Η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο ήταν θετική και παραγωγική», σχολίασε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άνα Κέλι.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης, που ήταν παρών στη συνάντηση Τραμπ–Φίτσο και μίλησε ανώνυμα στο Politico, ανέφερε ότι δεν μπορεί να θυμηθεί καμία αμήχανη στιγμή ή «παραφωνία». Πρόσθεσε ότι η συνάντηση, την οποία είχε ζητήσει ο Φίτσο, ήταν ευχάριστη και φυσιολογική.

Ένας από τους Ευρωπαίους διπλωμάτες σημείωσε ωστόσο ότι η συνάντηση με τον Τραμπ φαίνεται να άφησε «τραύμα» στον Φίτσο. Σύμφωνα με άλλο διπλωμάτη, ο Φίτσο φέρεται να είπε ότι ο Τραμπ ήταν «εκτός εαυτού», όπως του μετέφερε ο προϊστάμενός του, ο οποίος συμμετείχε άμεσα στη συζήτηση.

Βαθιά κρίση

Οι φερόμενες ανησυχίες του Φίτσο έρχονται σε αντίθεση με την εικόνα που παρουσίασε ο ίδιος για τη συνάντηση στην ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο Facebook.

Σε εκείνο το βίντεο, ο Φίτσο ανέφερε ότι η πρόσκλησή του στην κατοικία του Τραμπ στη Φλόριντα ήταν ένδειξη του «μεγάλου σεβασμού και της εμπιστοσύνης» που έχει προς το πρόσωπό του ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Οι δύο ηγέτες κατά την «άτυπη συνομιλία» τους -όπως την χαρακτήρισε ο Φίτσο- συζήτησαν για την Ουκρανία, καθώς και για την κοινή τους άποψη ότι η ΕΕ βρίσκεται σε «βαθιά κρίση».

Ο Φίτσο, που υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας με την Ουάσινγκτον κατά το ταξίδι του στις ΗΠΑ, δεν αναφέρθηκε στο βίντεο στις διεκδικήσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία ούτε στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο νωρίτερα τον Ιανουάριο.

Τόνισε ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε ζητήματα όπως η Ουκρανία, υποστηρίζοντας πως η Ουάσινγκτον ζήτησε τη γνώμη του επειδή η Σλοβακία «δεν είναι παπαγάλος των Βρυξελλών».

Ακόμη και χωρίς τα σχόλια του Φίτσο, πάντως, οι ηγέτες και ανώτεροι αξιωματούχοι της Ευρώπης εκφράζουν όλο και εντονότερα τις ανησυχίες τους για την «απρόβλεπτη» συμπεριφορά του προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με έκτο διπλωμάτη της ΕΕ, που δεν είχε ενημερωθεί άμεσα από κάποιον ηγέτη για τη συζήτηση της προηγούμενης εβδομάδας.

Οι φόβοι για την υγεία του προέδρου των ΗΠΑ «εξελίσσονται ταχύτατα σε θέμα συζήτησης σε όλα τα επίπεδα», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ που συμμετέχει σε πολιτικές συναντήσεις στις Βρυξέλλες και μεταξύ πρωτευουσών.

Ο 79χρονος Τραμπ έχει επανειλημμένως και κατηγορηματικά αρνηθεί ότι πάσχει από οτιδήποτε θα μπορούσε να επηρεάσει τη διανοητική του κατάσταση, λέγοντας αυτή την εβδομάδα στο New York Magazine ότι δεν πάσχει από Αλτσχάιμερ.

«Δεν θα το κάνω αυτό, εντάξει;»

Από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία πριν από έναν χρόνο, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προσπαθούν να διαχειριστούν την πολιτική στάση που κρατά σε ζητήματα όπως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η εμφανής στήριξη της κυβέρνησής του σε ακροδεξιούς πολιτικούς, τα εμπόδια στο ελεύθερο εμπόριο και ο ρόλος των ΗΠΑ στην άμυνα της ηπείρου.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ απείλησε με νέους δασμούς οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, λέγοντας ότι μπλοκάρουν τις προσπάθειές του να «αποκτήσει» τη Γροιλανδία, μια ημιαυτόνομη περιοχή που ανήκει στη Δανία, χώρα-μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Δεν απέκλεισε επίσης να καταλάβει το αρκτικό νησί με τη βία.

Σε ομιλία του στο Νταβός της Ελβετίας την περασμένη Τετάρτη, πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απαίτησε «άμεσες διαπραγματεύσεις» για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, αλλά απέκλεισε τη χρήση στρατιωτικής δράσης.

«Πιθανότατα δεν θα πάρουμε τίποτα, εκτός αν αποφασίσω να χρησιμοποιήσω υπερβολική ισχύ και δύναμη, οπότε θα ήμασταν ειλικρινά ασταμάτητοι. Αλλά δεν θα το κάνω αυτό, εντάξει;», δήλωσε ο Τραμπ στην ομιλία.

Μετά την τοποθέτησή του στο Νταβός, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι κατέληξε σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και απέσυρε την απειλή του, αν και οι λεπτομέρειες της φερόμενης συμφωνίας δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Στην σύνοδο κορυφής της προηγούμενης εβδομάδας, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, οι δύο ισχυρότεροι ηγέτες της ΕΕ, προειδοποίησαν τους ομολόγους τους ότι, παρά τη φερόμενη συμφωνία, η Ένωση πρέπει να περιορίσει την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ όσον αφορά την ασφάλειά της.

Μετά τη σύνοδο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν άφησε να εννοηθεί ότι οι ηγέτες κατέληξαν το συμπέρασμα πως η «αντίσταση» στον Τραμπ με «σταθερό» αλλά «μη κλιμακούμενο» τρόπο αποτελεί αποτελεσματική στρατηγική την οποία πρέπει να συνεχίσουν.



