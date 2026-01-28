Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέα αύξηση του επιδόματος των οδοιπορικών των νεφροπαθών, γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Κατά την πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Νεφροπαθών «Γιώργος Καστρινάκης», στο ξενοδοχείο «Τιτάνια», ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε, κατά τον χαιρετισμό του, ότι το 2024 αυξήθηκε το επίδομα των οδοιπορικών των νεφροπαθών και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω αύξηση κατά το 2026. «Η πόρτα μου είναι ανοικτή για να βρίσκουμε λύσεις σε αυτά που μπορούν να λυθούν. Κάναμε κάτι για τα οδοιπορικά πέρυσι, θα κάνουμε ξανά φέτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρούσα στην εκδήλωση ήταν και η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η οποία κατέθεσε την προσωπική της εμπειρία που έφερε την οικογένειά της κοντά με εκείνη των ανθρώπων με αναπηρία, καθώς το περασμένο καλοκαίρι έχασε τη μητέρα της και με τον αδερφό της προχώρησαν σε δωρεά πέντε οργάνων. «Και οι δύο νεφροί της δωρήθηκαν σε δύο συνανθρώπους μας, οι οποίοι περίμεναν πάνω από ένα τηλέφωνο, όπως καθένας από εσάς περιμένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ενώ η απώλεια είναι πάρα πολύ μεγάλη και ο πόνος είναι τεράστιος, η αλήθεια είναι ότι μόνη παρηγοριά στη θλίψη μας, ήταν το γεγονός ότι πέντε συνάνθρωποί μας ζουν σήμερα μέσα από τα όργανά της», ανέφερε η κ. Κεραμέως.

Σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα ειδικότερα, τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, Γιώργος Παπαθεοδωρίδης ήταν για μία ακόμη χρονιά αισιόδοξα.

Ο κ. Παπαθεοδωρίδης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά σημειώθηκε αύξηση-ρεκόρ των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα, με τις μεταμοσχεύσεις νεφρού να έχουν ανέλθει για το 2025 στις 270 (184 από αποβιώσαντες και 86 από ζώντες δότες). Επιπλέον, σημείωσε ότι το 2025 οι δότες που καταγράφηκαν ήταν 137, σημειώνοντας μία αύξηση της τάξης του 25% σε σχέση με τους 111 δότες του 2024. Συνολικά, παρατηρείται μία αύξηση της τάξης του 180% σε σχέση με τους 45-50 δότες που υπήρχαν στις αρχές το 2020 και 2021. «Παρά το ότι είναι αισιόδοξα τα αποτελέσματα, κανείς δεν πανηγυρίζει, αφού έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε. Πρέπει να αυξήσουμε περαιτέρω την προσπάθεια να φτάσουμε τους 200 -και παραπάνω- δότες τον χρόνο και να μείνουμε εκεί και αυτό να μην αποτελεί ρεκόρ, αλλά συνήθη καθημερινότητα», σημείωσε ο κ. Παπαθεοδωρίδης.

«Οι προσπάθειές μας για την αύξηση των μεταμοσχεύσεων καθώς και για την επίλυση όλων των τρεχόντων ζητημάτων που απασχολούν τους νεφροπαθείς θα συνεχιστούν και φέτος», ανέφερε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Νεφροπαθών «Γιώργος Καστρινάκης», Γρηγόρης Λεοντόπουλος.

Την εκδήλωση χαιρέτισε και ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, Ιωάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος στάθηκε στις κατακτήσεις του αναπηρικού κινήματος και ειδικά του ΠΣΝ «Γιώργος Καστρινάκης». «Ο Σύνδεσμος έχει γράψει σπουδαία ιστορία εδώ και μισό αιώνα και πλέον. Άλλαξε τη ζωή των νεφροπαθών και των μεταμοσχευμένων στη χώρα, με σοβαρότητα, με σταθερότητα, με αταλάντευτη θέληση και βούληση να μπορούν οι νεφροπαθείς να ζήσουν όσο είναι δυνατόν πιο ομαλή, συνηθισμένη ζωή και όσο είναι δυνατόν, να προωθηθεί η μεταμόσχευση στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά την εκδήλωση, τιμήθηκε η Δήμητρα Λίγγρη, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και νομικός σύμβουλος του ΕΟΠΠΥ, για την προσφορά και τη συμπαράσταση στον αγώνα του Συνδέσμου και των Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις, καθώς επίσης και ο Βασίλης Βουγάς, χειρουργός μεταμοσχευτής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ο Ευαγγελισμός», για τη πολυετή προσφορά του στις μεταμοσχεύσεις.

Επιπλέον, τιμήθηκαν το ιατρικό & νοσηλευτικό προσωπικό της Πανεπιστημιακής Κλινικής Εντατικής Θεραπείας και των συνεργαζόμενων κλινικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αττικόν», της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και των συνεργαζόμενων κλινικών του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», καθώς επίσης και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και των συνεργαζόμενων κλινικών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΚΑΤ, για τη συμβολή τους στην προσφορά της Δωρεάς Ιστών & Οργάνων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε, επίσης, ο Οδηγός Αγγειακής Προσπέλασης για τη Θεραπεία με Αιμοκάθαρση, της Ειρήνης Ζορμπά, Αν.Προϊσταμένης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του νοσοκομείου «Αττικόν», που εκδόθηκε με τη στήριξη του ΠΣΝ «Γιώργος Καστρινάκης».

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, η βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών, Μιλένα Αποστολάκη, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ο πρώην υπουργός επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Στρατούλης, καθώς επίσης και η δωρήτρια του ΠΣΝ «Γιώργος Καστρινάκης», Ελισσάβετ Φωτεινέλη-Κρητικού.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Σύνδεσμος φέρει το όνομα του Γιώργου Καστρινάκη, δημοσιογράφου και πολιτικού, που διέγραψε μακρά πορεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Αττικής και με αναγνωρισμένο το έργο του στη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας και της ποιότητας ζωής των νεφροπαθών και των ατόμων με αναπηρία γενικότερα στην Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

