Ryanair: «Δωρεάν wi-fi σε τέσσερα με πέντε χρόνια»

«Πιστεύουμε ότι σε τέσσερα έως πέντε χρόνια, το δωρεάν wi-fi θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα αεροσκάφη της Ryanair χάρη στις τεχνολογικές βελτιώσεις», δήλωσε την Τετάρτη ο CEO Μάικλ Ο'Λίρι.

«Κάτι τέτοιο απαιτεί την τοποθέτηση κουτιών κεραιών στην κορυφή του αεροσκάφους, πράγμα που δημιουργεί αντίσταση και αυξάνει την κατανάλωση καυσίμων», σημείωσε ο CEO της Ryanair, σύμφωνα με το Reuters.

«Εδώ και τρία χρόνια, συζητάμε με τους παρόχους Wi-Fi Starlink, Amazon Web Services και Vodafone, αλλά η τεχνολογία δεν έχει ακόμα φτάσει σε αυτό το σημείο», πρόσθεσε.

«Το σύστημα Starlink είναι πολύ συνεπές. Η μόνη μας διαφορά με τον Μασκ είναι ότι πιστεύουμε πως οι επιβάτες δεν θα πρέπει να πληρώσουν για το ίντερνετ», κατέληξε ο Ο'Λίρι.

