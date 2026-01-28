Για την καλύτερη εφαρμογή της κάρτας αναπηρίας και τον τρόπο βελτίωσης της εξυπηρέτησης των δικαιούχων συζήτησαν ο γγ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Κωνσταντίνος Μεγαρίτης, με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), Γιάννη Μοσχολιό.

Όπως επισημάνθηκε, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχει προχωρήσει σε τρεις κομβικές αλλαγές για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της κάρτας αναπηρίας. Αντικαταστάθηκε ο πάροχος διανομής των καρτών λόγω καθυστερήσεων της παράδοσής τους, καθώς καταγράφηκαν δυσλειτουργίες στα ΕΛΤΑ, ενώ αυξήθηκε και το προσωπικό στη γραμμή υποστήριξης (helpdesk) και συμμετοχή και του 1555 στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το υπουργείο αναφέρει, επίσης, σχετικά, ότι η αυξημένη ζήτηση υποστήριξης, σε συνδυασμό με τα ζητήματα εφαρμογής, δημιούργησε αυξημένο φόρτο στη γραμμή υποστήριξης (helpdesk) οπότε το ΥΚΟΙΣΟ ήδη ανταποκρίθηκε με ενίσχυση του προσωπικού τηλεφωνικής υποστήριξης.

Ακόμη, πραγματοποιήθηκε η προμήθεια, από το υπουργείο, έξι μηχανημάτων του ΟΑΣΑ για την ενεργοποίηση των καρτών πριν από την αποστολή τους στους δικαιούχους, ώστε να παραλαμβάνονται έτοιμες προς χρήση. Και αυτό γιατί κατά την ενεργοποίηση της κάρτας αναπηρίας στα μηχανήματα του ΟΑΣΑ διαπιστώθηκαν τεχνικές δυσκολίες και για να επιλύσει το ζήτημα το υπουργείο ήδη τις προενεργοποιεί.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε σχετικά: «Η κάρτα αναπηρίας αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο διευκόλυνσης της καθημερινότητας των Ατόμων με Αναπηρία. Ακούμε τις προτάσεις, τις αγωνίες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και παρεμβαίνουμε άμεσα, ώστε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.