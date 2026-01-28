Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η ιταλική ενοποίηση τον 19ο αιώνα

Σε αυτό το μέρος του ραδιοφωνικού, ιστορικού ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ 100,3 , ο Άρης Πορτοσάλτε με τον κ.Περικλή Βαλλιάνο - Ομότιμο καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συζήτησαν για τη συγκρότηση του κράτους της Ιταλίας κατά τον 19ο αιώνα.

Ποια είναι η ιστορία της «μπότας» της Μεσογείου; Πώς ενέπνευσε ο Μακιαβέλι με τον «Ηγεμόνα» την η Ιταλική παλιγγενεσία; Ποιος ήταν ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι και ο Βιτόριο Εμμανουέλε;

