Μάτι: Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πρότεινε να απορριφθούν οι αιτήσεις μείωσης ποινών των 4 καταδικασθέντων

Της Έλενας Γαλάρη

Στον Άρειο Πάγο συζητήθηκαν οι αιτήσεις αναίρεσης για μείωση ποινής και αναγνώριση ελαφρυντικών που υπέβαλαν τέσσερις καταδικασθέντες για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, τον Ιούλιο του 2018.

Συγκεκριμένα, στο Ανώτατο Δικαστήριο έχουν προσφύγει ο τότε αρχηγός και υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρης Τερζούδης και Βασίλης Ματθαιόπουλος, ο πρώην γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης καθώς και ο κάτοικος, από την αυλή του οποίου άρχισε η φωτιά, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Οι τρεις πρώτοι, οι οποίοι εκτείνουν ποινή φυλάκισης πέντε ετών, υποστηρίζουν ότι η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη και ζητούν μεταξύ άλλων τη μείωση της ποινής τους, την αναγνώριση ελαφρυντικών που δεν τους αναγνωρίστηκαν, όπως αυτό του σύννομου βίου, ενώ αναφέρουν ότι κακώς δεν μετατράπηκε η ποινή τους σε χρηματική, όπως είχε συμβεί στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Η εισαγγελέας του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου ζήτησε να απορριφθούν οι αιτήσεις αναίρεσης των τεσσάρων καταδικασθέντων κρίνοντας ότι «η απόφαση είναι αιτιολογημένη τόσο ως προς την ενοχή, όσο και ως προς το σκέλος της απόρριψης των ελαφρυντικών».

Παρόντες στο Ανώτατο Δικαστήριο ήταν επιβιώσαντες και συγγενείς θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς, οι οποίοι ζήτησαν να μην αναιρεθεί η εφετειακή απόφαση.

Η απόφαση θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα.



Πηγή: skai.gr

