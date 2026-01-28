«Από τη στιγμή που υπάρχει απώλεια ανθρώπινων ζωών, αυτεπαγγέλτως έχει ξεκινήσει η διαδικασία της εισαγγελικής έρευνας, αποτέλεσμα της οποίας είναι και κάποιες συλλήψεις» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε ότι αμέσως μετά το τραγικό δυστύχημα επιλήφθησαν οι Αρχές και θα δοθούν απαντήσεις.

Ως προς το σκέλος της Επιθεώρησης Εργασίας, εξήγησε πως με βάση τα πρώτα στοιχεία δεν φαίνεται το τραγικό αυτό δυστύχημα να ακουμπά θέματα εργασίας, δεν φαίνεται δηλαδή ότι έχουν παραβιαστεί ζητήματα εργατικών νόμων. «Τα θέματα ασφάλειας είναι κάτι που ερευνά η Δικαιοσύνη, η διαδικασία της άδειας είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας», σημείωσε.

«Το ότι υπάρχει άδεια υπάρχει - το θέμα είναι η Δικαιοσύνη να δει αν δόθηκε σωστά η άδεια, αν οι ανανεώσεις της από την Περιφέρεια έχουν γίνει σύμφωνα με τον νόμο και αν οι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί καταλλήλως. Κάθε υπόθεση είναι ξεχωριστή και η ποινική διερεύνηση δεν κοιτά ούτε πρόσωπα ούτε μέγεθος εταιρειών».

«Δυστυχώς», συνέχισε, «στην Ελλάδα δημιουργείται από κόμματα και κάποια Μέσα Ενημέρωσης ένα κίνημα τυμβωρύχων με τα ίδια χαρακτηριστικά που είδαμε σε άλλα δυστυχήματα. Εννοώ όλους αυτούς που διακινούν την πληροφορία ότι η Ελλάδα είναι ας πούμε πρωταθλήτρια στα εργατικά δυστυχήματα».

«Ανακοινώσεις κομμάτων που προσπαθούν ακόμη κι ένα τραγικό δυστύχημα σε μια επιχείρηση στα Τρίκαλα να το εργαλειοποιήσουν. Ενώ η Επιθεώρηση Εργασίας - που είναι ανεξάρτητη και όχι κυβερνητική αρχή - με βάση τις επίσημες μετρήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής λέει ότι η χώρα μας είναι από αυτές με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα. Προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο με βιντεάκια, δήθεν influencer και δήθεν σατιρικές εκπομπές».

Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης έκανε έκκληση στον κόσμο να μην καταπίνει «αμάσητη» κάθε πληροφορία από όλους αυτούς τους «απατεώνες».

«Οι μεγαλύτεροι πολιτικοί απατεώνες στην ιστορία της ανθρωπότητας ανθούν και κάνουν καριέρα πάνω σε τραγωδίες και όχι σε συνθήκες ηρεμίας. Όταν κάποιος βλέπει μια μητέρα να μην γυρίζει στα παιδιά της επειδή πήγε να δουλέψει, συγκλονίζεται το ίδιο με όλους. Ο αριθμός 201 νεκροί στην Ελλάδα από εργατικά δυστυχήματα δεν ισχύει, είναι από 46 έως 48 ετησίως σταθερά τα τελευταία χρόνια βάσει της Επιθεώρησης Εργασίας. Το 201 είναι αυθαίρετο και κυκλοφορεί όπως κυκλοφόρησαν τα ξυλόλια και τα δήθεν χαμένα βαγόνια», πρόσθεσε.

«Στόχος η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν να γίνει τον Φεβρουάριο»

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για την επικείμενη συνάντηση μεταξύ των Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα. «Βεβαίως θα γίνει η συνάντηση, τα δυο επιτελεία βρίσκονται σε τελικές συζητήσεις για την ακριβή ημερομηνία», όπως είπε ενημερώνοντας πως ο στόχος είναι αυτή να πραγματοποιηθεί μέσα στον Φεβρουάριο.

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά, «Έχουμε εκλεγμένη κυβέρνηση, έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία και έναν πρωθυπουργό με επιτελείο που τα τελευταία χρόνια έχει μεγαλώσει ουσιαστικά τη χώρα χωρίς να υποχωρεί πουθενά», σημείωσε για να προσθέσει λέγοντας:

«Ευτυχώς η αντιμετώπιση της κρίσης στον Έβρο, η ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, η επέκταση στον Ιόνιο ή τα εξοπλιστικά δεν έγιναν μετά από μετάφραση από τα Αραμαϊκά. Η εξωτερική πολιτική και η άμυνα της χώρας είναι σοβαρές συζητήσεις που δεν γίνονται με όρος social media. Αυτό που κάνει η κ. Καρυστιανού στερείται σοβαρότητας».

Τέλος, για τον σάλο που προκλήθηκε με την Όλγα Κεφαλογιάννη και την επίμαχη διάταξη, ο κ./ Μαρινάκης επισήμανε πως ο τρόπος που παρουσιάστηκε το θέμα δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

«Πρώτον, δεν ήταν τροπολογία, αλλά μια νομοθετική διάταξη μεταξύ άλλων 8, άρα δεν ήταν κάτι άσχετο σε ένα άσχετο νομοσχέδιο», διευκρίνισε. «Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ως είθισται στο τέλος της χρονιάς, είχε άρθρα από περισσότερα από ένα υπουργείο. Είχε μια σειρά από διατάξεις του υπουργείου Δικαιοσύνης, τα άρθρα αυτά προς ψήφιση ήταν και στη διαδικασία των Επιτροπών της Βουλής, μια εκ των οποίων αφορά και την ακρόαση φορέων. Μπορούσε όποιος ήθελε να προβάλει την οποιαδήποτε ένσταση. Άρα δεν μιλάμε για τροπολογία που ήρθε νύχτα».

Παράλληλα, τόνισε πως αν και κάποιος πολιτικός κάνει χρήση της εν λόγω διάταξης, δεν το κάνει με την ιδιότητα του πολιτικού, αλλά με την ιδιότητα ως μητέρας.«Η κριτική που γίνεται στην κ. Κεφαλογιάννη για τον χρόνο και τον τρόπο χρήσης της διάταξης είναι μια άλλη συζήτηση, όμως επειδή στο τέλος της μέρας τη μεγαλύτερη αξία την έχουν τα παιδιά, θεωρώ ότι η κουβέντα επί του προσωπικού κάνει κακό σε αυτά τα δυο παιδιά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.