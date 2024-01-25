Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο άπειρος Νορβηγός Ρόχιτ Σάγκι σφυρίζει στο ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Η ΚΕΔ όρισε τον 32χρονο Νορβηγό διαιτητή Ρόχιτ Σάγκι στο ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό - Είχε κάνει πέρυσι (24/03/23) ντεμπούτο σε επίπεδο εθνικών ομάδων στο Γιβραλτάρ-Ελλάδα

Ρόχιτ Σάγκι

Νορβηγός διαιτητής θα σφυρίξει στο ντέρμπι της Τούμπας την ερχόμενη Κυριακή (28/01) για την 20ή αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας. Η ΚΕΔ όρισε τον 32χρονο Νορβηγό διαιτητή Ρόχιτ Σάγκι στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ο Σάγκι γίνεται συγκεκριμένα 32 ετών την άλλη εβδομάδα, στις 31 του μήνα.

Ο συγκεκριμένος διαιτητής, να σημειωθεί, είχε κάνει πέρυσι (24/03/23) ντεμπούτο σε επίπεδο εθνικών ομάδων, στο Γιβραλτάρ-Ελλάδα. Τότε ήταν Β' κατηγορίας, αλλά το καλοκαίρι ανέβηκε στην Α'. Πέρυσι, επίσης, είχε σφυρίξει και το ΠΑΟΚ-Λίνκολν 2-0 στο Conference League.

Φέτος έχει σφυρίξει συνολικά σε έξι διεθνή παιχνίδια, τρία για τους ομίλους του Europa League, ένα φιλικό Γεωργία-Ταϊλάνδη, ένα ματς για τα προκριματικά του Champions League και τον προκριματικό του ΑΠΟΕΛ με τη Γάνδη στο Conference στις 31 Αυγούστου.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Εϊστέιν-Σίμον Ίτερλαντ, Τομ-Χάραλντ Γκρένεβικ, 4ος ο Γκορτσίλας και στο VAR ο Τομ-Χάραλντ Χάγκεν με τον Νικολακάκη. Να σημειωθεί ότι το πρωτάθλημα στη Νορβηγία έχει διακοπή και ως εκ τούτου ο Σάγκι δεν έχει σφυρίξει από τις 6 Δεκεμβρίου.

Από εκεί και πέρα στο ΑΕΚ-ΟΦΗ θα είναι ο Παπαπέτρου (VAR ο Φωτιάς), στο Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα ο Περράκης (VAR ο Διαμαντόπουλος) και στο Κηφισιά-Άρης ο Γκάμαρης (VAR ο Τσαγκαράκης).

Αναλυτικά οι ορισμοί της 20ής αγωνιστικής:

Σάββατο 27 Ιανουαρίου

17:30 Παναιτωλικός-Λαμία

Διαιτητής: Τσιάρας
Βοηθοί: Κούλα, Σάββας
VAR: Ζαμπάλας, Στεφανής
Τέταρτος: Πουλικίδης

19:30 Πανσερραϊκός-Βόλος

Διαιτητής: Ανδριανός
Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Τσολακίδης
VAR: Ζαμπάλας, Δημητριάδης
Τέταρτος: Τσετσίλας

20:00 Κηφισιά-Άρης

Διαιτητής: Γκάμαρης
Βοηθοί: Απτόσογλου, Μωϋσιάδης
VAR: Τσαγκαράκης, Κωστάρας
Τέταρτος: Τσιμεντερίδης

Κυριακή 28 Ιανουαρίου

16:00 ΑΕΚ-ΟΦΗ

Διαιτητής: Παπαπέτρου
Βοηθοί: Πετρόπουλος, Μεϊντάνας
VAR: Φωτιάς, Νικολαΐδης
Τέταρτος: Κατσικόγιαννης

17:30 Αστέρας-Ατρόμητος

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος
Βοηθοί: Μωϋσιάδης, Καραλής
VAR: Τζήλος
Τέταρτος: Κατοίκος

19:30 Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα

Διαιτητής: Περράκης
Βοηθοί: Φωτόπουλος, Σαμοΐλης
VAR: Διαμαντόπουλος
Τέταρτος: Πολυχρόνης

20:30 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Διαιτητής: Σάγκι
Βοηθοί: Ίτερλαντ
VAR: Χάγκεν
Τέταρτος: Γκρόνεβικ

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Διαιτητές ΠΑΟΚ ΠΑΟ ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark