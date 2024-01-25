Ο άπειρος Νορβηγός Ρόχιτ Σάγκι σφυρίζει στο ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Νορβηγός διαιτητής θα σφυρίξει στο ντέρμπι της Τούμπας την ερχόμενη Κυριακή (28/01) για την 20ή αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας. Η ΚΕΔ όρισε τον 32χρονο Νορβηγό διαιτητή Ρόχιτ Σάγκι στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ο Σάγκι γίνεται συγκεκριμένα 32 ετών την άλλη εβδομάδα, στις 31 του μήνα.

Ο συγκεκριμένος διαιτητής, να σημειωθεί, είχε κάνει πέρυσι (24/03/23) ντεμπούτο σε επίπεδο εθνικών ομάδων, στο Γιβραλτάρ-Ελλάδα. Τότε ήταν Β' κατηγορίας, αλλά το καλοκαίρι ανέβηκε στην Α'. Πέρυσι, επίσης, είχε σφυρίξει και το ΠΑΟΚ-Λίνκολν 2-0 στο Conference League.

Φέτος έχει σφυρίξει συνολικά σε έξι διεθνή παιχνίδια, τρία για τους ομίλους του Europa League, ένα φιλικό Γεωργία-Ταϊλάνδη, ένα ματς για τα προκριματικά του Champions League και τον προκριματικό του ΑΠΟΕΛ με τη Γάνδη στο Conference στις 31 Αυγούστου.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Εϊστέιν-Σίμον Ίτερλαντ, Τομ-Χάραλντ Γκρένεβικ, 4ος ο Γκορτσίλας και στο VAR ο Τομ-Χάραλντ Χάγκεν με τον Νικολακάκη. Να σημειωθεί ότι το πρωτάθλημα στη Νορβηγία έχει διακοπή και ως εκ τούτου ο Σάγκι δεν έχει σφυρίξει από τις 6 Δεκεμβρίου.

Από εκεί και πέρα στο ΑΕΚ-ΟΦΗ θα είναι ο Παπαπέτρου (VAR ο Φωτιάς), στο Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα ο Περράκης (VAR ο Διαμαντόπουλος) και στο Κηφισιά-Άρης ο Γκάμαρης (VAR ο Τσαγκαράκης).

Αναλυτικά οι ορισμοί της 20ής αγωνιστικής:

Σάββατο 27 Ιανουαρίου

17:30 Παναιτωλικός-Λαμία

Διαιτητής: Τσιάρας

Βοηθοί: Κούλα, Σάββας

VAR: Ζαμπάλας, Στεφανής

Τέταρτος: Πουλικίδης

19:30 Πανσερραϊκός-Βόλος

Διαιτητής: Ανδριανός

Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Τσολακίδης

VAR: Ζαμπάλας, Δημητριάδης

Τέταρτος: Τσετσίλας

20:00 Κηφισιά-Άρης

Διαιτητής: Γκάμαρης

Βοηθοί: Απτόσογλου, Μωϋσιάδης

VAR: Τσαγκαράκης, Κωστάρας

Τέταρτος: Τσιμεντερίδης

Κυριακή 28 Ιανουαρίου

16:00 ΑΕΚ-ΟΦΗ

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Μεϊντάνας

VAR: Φωτιάς, Νικολαΐδης

Τέταρτος: Κατσικόγιαννης

17:30 Αστέρας-Ατρόμητος

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Μωϋσιάδης, Καραλής

VAR: Τζήλος

Τέταρτος: Κατοίκος

19:30 Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα

Διαιτητής: Περράκης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Σαμοΐλης

VAR: Διαμαντόπουλος

Τέταρτος: Πολυχρόνης

20:30 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Διαιτητής: Σάγκι

Βοηθοί: Ίτερλαντ

VAR: Χάγκεν

Τέταρτος: Γκρόνεβικ

