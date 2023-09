Ανταλλαγή «βόμβα» στο ΝΒΑ: Ο Λίλαρντ στο πλευρό του Γιάννη στους Μπακς

Ο κύβος… ερρίφθη στο ΝΒΑ με τη μεγάλη ανταλλαγή να είναι γεγονός!



Ο Ντέμιαν Λίλαρντ αποχωρεί από τους Μπλέιζερς έπειτα από 11 χρόνια και μετακομίζει στου Μπακς, όπου θα είναι συμπαίκτης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύμφωνα με τον Adrian Wojnarowski, στο deal ενεπλάκησαν και οι Σανς, οι οποίοι απέκτησαν τους Γιουσούφ Νούρκιτς, Γκρέισον Άλεν, Νασίρ Λιτλ και Κίον Τζόνσον.



Από ‘κει και πέρα, η ομάδα του Πόρτλαντ απέκτησε τους Τζρου Χολιντέι, ΝτιΆντρε Έιτον και Τουμανί Καμαρά, αλλά και δύο επιλογές σε μελλοντικά ντραφτ.



Μεγάλοι… χαμένοι της ανταλλαγής είναι οι Χιτ, οι οποίοι περίμεναν όλο το καλοκαίρι τον Ντέμιαν Λίλαρντ. Το συμβόλαιο του βετεράνου γκαρντ είναι ύψους 45,6 εκατ. δολαρίων για τη φετινή σεζόν, ενώ την επόμενη έχει να λάβει 58,5 εκατ. δολάρια και τη σεζόν 2026/27 είναι ύψους 63,2 εκατ. δολαρίων.

Lillard goes Milwaukee as part of a 3-team deal with Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara, a 2029 unprotected MIL 1st, and unprotected MIL swap rights in 2028 and 2030 to Blazers. Phoenix lands Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little and Keon Johnson. https://t.co/Ge0H91AiIA