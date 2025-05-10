«Νότιγχαμ Φόρεστ, Νιουκάστλ και Ίντερ θέλουν να αποκτήσουν τον Κουάνσα»

Ο πρωταθλητής Αγγλίας, Τζάρελ Κουάνσα αποτελεί ένα εξαιρετικό πρόσπεκτ για τη Λίβερπουλ, καθώς σε ηλικία μόλις 22 ετών αποτελεί ενεργό μέρος του ροτέισον των «κόκκινων».

Ο Άρνε Σλοτ απέδειξε φέτος έμπρακτα ότι τον εμπιστεύεται, με τον νεαρό να καταγράφει συνολικά 24 συμμετοχές.

Με τις εμφανίσεις του αυτές έκλεψε τις εντυπώσεις και πλέον έξω από τα γραφεία της Λίβερπουλ υπάρχει ουρά από τις ομάδες που ενδιαφέρονται να τον αποκτήσουν.

Σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα πέρα από τις Νιουκάστλ και Ίντερ, στο… παιχνίδι φαίνεται να μπαίνει και η Νότιγχαμ Φόρεστ που θέλει να ενισχύσει περεταίρω την αμυντική της γραμμή.

