Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Νότιγχαμ Φόρεστ, Νιουκάστλ και Ίντερ θέλουν να αποκτήσουν τον Κουάνσα»

Περιζήτητος φαίνεται να είναι ο Τζάρελ Κουάνσα, με τον νεαρό κεντρικό αμυντικό της Λίβερπουλ να προσελκύει τεράστιο ενδιαφέρον σε ολόκληρη την Ευρώπη

Κουάνσα

Ο πρωταθλητής Αγγλίας, Τζάρελ Κουάνσα αποτελεί ένα εξαιρετικό πρόσπεκτ για τη Λίβερπουλ, καθώς σε ηλικία μόλις 22 ετών αποτελεί ενεργό μέρος του ροτέισον των «κόκκινων».

Ο Άρνε Σλοτ απέδειξε φέτος έμπρακτα ότι τον εμπιστεύεται, με τον νεαρό να καταγράφει συνολικά 24 συμμετοχές.

Με τις εμφανίσεις του αυτές έκλεψε τις εντυπώσεις και πλέον έξω από τα γραφεία της Λίβερπουλ υπάρχει ουρά από τις ομάδες που ενδιαφέρονται να τον αποκτήσουν.

Σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα πέρα από τις Νιουκάστλ και Ίντερ, στο… παιχνίδι φαίνεται να μπαίνει και η Νότιγχαμ Φόρεστ που θέλει να ενισχύσει περεταίρω την αμυντική της γραμμή.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αγγλία ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark