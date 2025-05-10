ΑΕΚ: Με Χέιλ η κορυφαία 5άδα του BCL

Στη φετινή απίθανη πορεία της ΑΕΚ στο BCL, αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής ήταν ο Χάντερ Χέιλ, με τον Αμερικανό γκαρντ να κάνει τέρατα κατά τη διάρκεια ολόκληρης της σεζόν.



Μπορεί η Ένωση να μην κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Μάλαγα (71-65), όμως ο αποκλεισμός αυτός δεν μπορεί να καλύψει την συνολική προσπάθεια της ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.

Ο Χέιλ φέτος 15.7 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 3.1 ασίστ και 1.1 κλεψίματα μέσο όρο με 36.9% στα τρίποντα σε 25 λεπτά συμμετοχής και δικαίως πήρε θέση στην κορυφαία 5άδα της σεζόν του BCL.



Στο πλάι του Χέιλ βρέθηκαν οι Μαρσελίνιο Χουάρτας (Τενερίφη), Τζέιμς Πάλμερ (Γαλατάσαραϊ, Ντίλαν Οσετκόφσκι (Μάλαγα) και Ίσμαελ Καμαγκατέ (Ντερτόνα). Ενώ η δεύτερη καλύτερη 5άδα αποτελείται από τους Κέντρικ Πέρι (Μάλαγα), Γουίλ Κάμινγκς (Γαλατάσαραϊ), Ντέσι Ροντρίγκεθ (Ναντέρ), Ντέρικ Άλστον (Μανρέσα), Στίβεν Ίνοκ (Ρίτας).



Καλύτερος προπονητής αναδείχθηκε ο Τσους Βιντορέτα της Τενερίφης για τις εξαιρετικές εμφανίσεις της ομάδας, που την οδήγησαν μέχρι και το Final 4. Μάλιστα παίκτης της Τενερίφης αναδείχθηκε και ως MVP, με τον Μαρσελίνιο Χουέρτας, ο οποίος βρίσκεται στο 41 έτος της ηλικίας του, να παίρνει το βραβείο του από τον Θοδωρή Παπαλουκά.



Το βραβείο του κορυφαίου νεαρού της χρονιάς παρέλαβε από τα χέρια του Ευθύμη Ρεντζιά ο Νόλαν Τραορέ της Σεντ Κουέντιν, ενώ ο Δήμος Ντικούδης παρέδωσε το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού στον Αλμπέρτο Ντίαζ της Μάλαγα.

