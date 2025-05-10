Ολυμπιακός: Χωρίς Κωστούλα και Όρτα κόντρα στον Παναθηναϊκό

Έτοιμος για το ντέρμπι ο Ολυμπιακός. Την προετοιμασία τους για το ματς (11/5, 20:00) με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για την 6η και τελευταία αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League ολοκλήρωσαν οι Πειραιώτες.



Οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν τελικά δίχως τους Κωστούλα και Όρτα, οι οποίοι, όπως φαίνεται, δεν είναι στην επιθυμητή κατάσταση. Δοκίμασαν και σήμερα, αλλά κρίθηκε ότι δεν είναι έτοιμοι για να βοηθήσουν. Συνεπώς, μειώνονται αισθητά και οι πιθανότητές τους για συμμετοχή στον τελικό του Κυπέλλου Betsson. Διότι είναι χωρίς παιχνίδι από τις αρχές Απριλίου. Αναμενόμενα εκτός ο τιμωρημένος Κάρμο.

Η αποστολή: Αναγνωστόπουλος, Μπιανκόν, Μπρούνο, Ρέτσος, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Πάλμα, Μουζακίτης, Παπακανέλλος, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ροντινέι, Στάμενιτς, Τζολάκης, Βέλντε, Γιάρεμτσουκ, Ορτέγκα.

