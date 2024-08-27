Νικολογιάννης: Τα επόμενα βήματα για τον Βοτανικό

Τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης.



Ο ρεπόρτερ αναφέρθηκε στη μεγάλη είδηση της ημέρας, με την έκδοση της οικοδομικής άδειας για το γήπεδο του «τριφυλλιού» στον Βοτανικό, στάθηκε στην ανακοίνωση της ΠΑΕ, που ζητάει να υλοποιηθεί το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα και να μπει ο Παναθηναϊκός όσο πιο γρήγορα γίνεται στο καινούργιο του «σπίτι» και ανέλυσε τα επόμενα βήματα. Σχολίασε, μάλιστα, χαρακτηριστικά: «Είναι απαράδεκτο να συζητάμε το 2024 για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ».



Από εκεί και πέρα, στα αγωνιστικά, υπογράμμισε ότι όλο το βάρος έχει πέσει στη μεγάλη ρεβάνς με τη Λανς το βράδυ της Πέμπτης (29/09, 21:00) στο κατάμεστο και… καταπράσινο ΟΑΚΑ, τονίζοντας ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει το τέλειο παιχνίδι και να έχει και τύχη, ενώ αναφέρθηκε και στα μεταγραφικά.



Είπε, λοιπόν, ότι ο Αϊτόρ θα συνεχίσει στην ΑΕΚ Λάρνακας του Τσάβι Ρόκα, ο οποίος και τον είχε φέρει στους «πράσινους», πρόσθεσε ότι θα υπάρξουν εξελίξεις και με τους υπό παραχώρηση Τσοκάι, Τρουιγέ και Κλεϊνχέισλερ, ενώ για τον Σπόραρ σημείωσε ότι αν αύριο (28/08) η Σλόβαν Μπρατισλάβας προκριθεί στη League Phase του Champions League, δεν αποκλείεται να επιστρέψει με νέα πρόταση για τον Σλοβένο επιθετικό. Αν φύγει, τελικά, ο Σπόραρ, πρώτος στόχος είναι ο Μπαλντέ της Λιόν, ενώ για τη θέση «8» τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός είναι στη διαδικασία της έρευνας, χωρίς να έχει κάποια συγκεκριμένη περίπτωση στα υπόψη.



