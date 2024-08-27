Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για την κατασκευή του νέου υπερσύγχρονου γηπέδου του Παναθηναϊκού. Ο δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι η έκδοσή της αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πορεία των έργων της Διπλής Ανάπλασης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τόνισε: «Είναι μία ιστορική μέρα για τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα. Με την έκδοση της οικοδομικής άδειας για την κατασκευή του νέου υπερσύγχρονου γηπέδου επισφραγίζεται μία καλά συντονισμένη προσπάθεια, που έτρεξε με πρωτοφανείς ρυθμούς τους τελευταίους 8 μήνες. Ευχαριστώ πολύ όλες τις υπηρεσίες και τους συναρμόδιους φορείς που συνέβαλαν τα μέγιστα, ώστε να πετύχουμε άμεσα αποτελέσματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ήταν μία δέσμευση που αναλάβαμε και υλοποιούμε αταλάντευτα απέναντι στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, αλλά και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής που βλέπουν τον Βοτανικό να αναβαθμίζεται».

Επισημαίνεται ότι η ομάδα εργασίας που συστήθηκε για τον συντονισμό του έργου, υπό την καθοδήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και με τη συμμετοχή του Αρμόδιου Αντιδημάρχου Υποδομών, του Γενικού Γραμματέα του Δήμου καθώς και όλων των εμπλεκόμενων φορέων προχώρησε σε μια σειρά από ενέργειες που είχαν ως αποτέλεσμα τη σημερινή απόφαση.

Συγκεκριμένα:

• Κατεδαφίστηκαν όλες οι αυθαίρετες κατασκευές που υπήρχαν εντός των οικοπέδων ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων.

• Προχώρησαν οι απαραίτητες Χωρικές Μεταβολές που απαιτούνταν για την έκδοση της άδειας.

• Εκδόθηκε η άδεια κατεδάφισης του γηπέδου της Λεωφόρου, προαπαιτούμενο για την έκδοση της άδειας του νέου γηπέδου. Διευκρινίζεται ότι η άδεια αυτή με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις επιταγές του Π.Δ. που διέπει τη Διπλή Ανάπλαση έχει διάρκεια 20 χρόνια και θα παραμείνει ανενεργή μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής και του νέου γηπέδου στο Βοτανικό αλλά και των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

• Υλοποιήθηκαν οι υψομετρικές μελέτες οδών οι οποίες και εγκρίθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο.

• Τέλος, ελήφθησαν οι απαραίτητες εγκρίσεις από την Αρχαιολογία, από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ενώ φροντίσαμε να ανανεωθεί η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του γηπέδου.

Παράλληλα, κινηθήκαμε με την ίδια αποτελεσματικότητα και ταχύτητα για την υλοποίηση του συνολικού έργου της Διπλής Ανάπλασης όπως:

• Διασφαλίστηκε η χρηματοδότηση των 115 εκατ. ευρώ για την κατασκευή του γηπέδου, με την έγκρισή της από το ΥΠΕΝ στις 20 Ιουνίου του 2024.

• Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το αίτημα προς την Κυβέρνηση για την επίσπευση των απαλλοτριώσεων με την ενεργοποίηση των διαδικασιών του αρ. 7Α του ΚΑΑΑ μέσω Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου.

• Εξασφαλίστηκε συμπληρωματική χρηματοδότηση 6,8 εκατ. ευρώ και «τρέχει» η εξυγίανση του εδάφους του σκάμματος του γηπέδου, ούτως ώστε σε λίγες εβδομάδες να «πέσουν» τα πρώτα μπετά στα θεμέλια του γηπέδου.

• Προχωρούν ομαλά οι συμβασιοποιήσεις των δύο έργων στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα, Υποδομών και Πρασίνου, όπου σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες.

Είναι πολλά αυτά που ακόμα πρέπει να γίνουν για να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η Διπλή Ανάπλαση, το μεγαλύτερο και το πιο σύνθετο έργο Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας, ένα έργο πνοής για όλη την Αθήνα. Η σημερινή μέρα μας γεμίζει με αισιοδοξία και ενέργεια για να συνεχίσουμε με γοργούς ρυθμούς απέναντι σε αυτή την τεράστια πρόκληση.

