Την ικανοποίηση αλλά και την… ανακούφισή της εξέφρασε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μέσω ανακοίνωσης, μετά την έκδοση της αναθεωρημένης οικοδομικής άδειας για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό.

Με τους ανθρώπους του «τριφυλλιού», παράλληλα να ζητούν από τους εμπλεκόμενους να υλοποιήσουν το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα και να μπει ο Παναθηναϊκός όσο πιο γρήγορα γίνεται στο καινούργιο του «σπίτι».

Θυμίζουμε ότι, ουσιαστικά, μιλάμε για το πιο σημαντικό βήμα, έτσι ώστε να λάβει… σάρκα και οστά η δημιουργία του γηπέδου των «πράσινων», όχι όμως και το μοναδικό...

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η 27η Αυγούστου 2024 σίγουρα αποτελεί ξεχωριστή ημέρα για την υλοποίηση του ονείρου μας, της κατασκευής του νέου σπιτιού του Παναθηναϊκού μας, του υπερσύγχρονου γηπέδου μας στο Βοτανικό! Επιτέλους, μετά από καιρό, εκδόθηκε η αναθεωρημένη οικοδομική άδεια για το γήπεδο, μία πολύ βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το έργο έχει ακόμα σημαντικά στάδια μέχρι την υλοποίησή του. Περιμένουμε από τους αρμόδιους φορείς να επιδείξουν τα ταχύτερα δυνατά αντανακλαστικά, προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις και να λάβει τέλος η πολυετής αναμονή όλων μας, ώστε να μπει το συντομότερο ο Παναθηναϊκός στο νέο γήπεδό του».

