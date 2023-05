«Λύγισε» τον Βέσελι και ξεκίνησε με το δεξί στο Roland Garros ο Τσιτσιπάς

Δυσκολεύτηκε κόντρα στον Βέσελι, αλλά έκανε θετικό ξεκίνημα στο Roland Garros ο Στέφανος Τσιτσιπάς (3-1)!

Ο Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 2-0 σετ, αλλά δέχθηκε μπρέικ σε ανύποπτο χρόνο στο 3ο σετ, με τον Τσέχο να κάνει το 2-1. Μάλιστα, ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε να φτάσει το παιχνίδι στο τάι μπρέικ του 4ου σετ, προκειμένου να κάμψει την αντίσταση του Νο. 452 στην παγκόσμια κατάταξη.

Πλέον, ο «Στεφ» πήρε τη πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Καρμπάγιες Μπαένα-Νάβας.

Fourth time is the charm 😅 #RolandGarros | @steftsitsipas pic.twitter.com/Qv3HGR4l1o

Ο Βέσελι μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και έκανε το μπρέικ μόλις στο 3ο game του πρώτου σετ. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, ο Τσιτσιπάς ανέβασε την απόδοσή του και στο καθοριστικό 10ο game «έσπασε» το σερβίς του αντιπάλου για το 5-5. Και εκεί όπου όλα έδειχναν τάι μπρέικ, ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε ξανά το μπρέικ και πήρε το πρώτο σετ με 7-5.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τον «Στεφ» να παίρνει δύσκολα το πρώτο game, ενώ στη συνέχεια ήταν εξαιρετικός και κάνοντας το μπρέικ στο 6o game, έκανε το 4-2. Στη συνέχεια, υπερασπίστηκε άψογα το σερβίς του και έκανε το 2-0 με 6-3.

Το τρίτο σετ ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να είναι πιο επιφυλακτικοί και ειδικά πίσω από το σερβίς τους. Με το σκορ στο 4-3, ο Τσιτσιπάς έδειξε μία αδυναμία, αλλά εν τέλει άντεξε και έκανε το 4-4. Ο Βέσελι έφτασε εύκολα στο 5-4 και παίζοντας αποφασιστικά στο 10ο game, έκανε το μπρέικ και μείωσε σε 2-1.

Job done 💼@steftsitsipas navigates a tricky test from Vesely 7-5, 6-3, 4-6, 7-6(7) to land safely in the second round.#RolandGarros pic.twitter.com/gyLRsIo84m