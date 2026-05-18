Νέα πτώση για Τσιτσιπά - Έπεσε στο Νο 82

Νέα πτώση σημείωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη λίστα της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Έλληνας πρωταθλητής λίγες μέρες πριν την έναρξη του Ρολάν Γκαρός έχασε ακόμη επτά θέσεις και υποχώρησε στο νούμερο 82. Ο Γιάνικ Σίνερ αύξησε ακόμα περισσότερο τη διαφορά του από τον Κάρλος Αλκαράθ και παραμένει στην κορυφή.

Στις γυναίκες, η Μαρία Σάκκαρη έχασε μια θέση για να βρεθεί πλέον στο Νο 48, ενώ πρώτη είναι σταθερά η Αρίνα Σαμπαλένκα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.