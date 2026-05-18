Σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, συναίσθημα και κιτρινόμαυρο παλμό, ο Μάριος Ηλιόπουλος έκλεψε την παράσταση στο Gazi Music Hall, συνεχίζοντας τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της ΑΕΚ.

Ο διοικητικός ηγέτης της «Ένωσης», που είχε ήδη δώσει το στίγμα του στη φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια, δεν άφησε… ανεκμετάλλευτη τη στιγμή και ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του κόσμου, ανεβαίνοντας στη σκηνή δίπλα στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Μαζί ερμήνευσαν ένα ρεφρέν από το «Αθήνα μου», με το κοινό να συμμετέχει δυναμικά και να δημιουργεί μια εκρηκτική ατμόσφαιρα.

Παρά το γεγονός ότι ήταν εμφανώς καταπονημένος και με βραχνιασμένη φωνή από τους συνεχόμενους πανηγυρισμούς, ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν δίστασε να συνεχίσει. Σε πιο προσωπικό τόνο, πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε solo το διαχρονικό «Βραδιάζει» του Στέλιου Καζαντζίδη, χαρίζοντας μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή στη βραδιά. Μάλιστα, πριν ξεκινήσει, ζήτησε συγγνώμη από το κοινό για τη φωνή του, κερδίζοντας ακόμα μεγαλύτερο χειροκρότημα.

