Ο Αντουάν Γκριεζμάν αποχαιρέτησε με δάκρυα στα μάτια το κοινό της Ατλέτικο μετά τη νίκη επί της Τζιρόνα (1-0). Ο 35χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στο Ορλάντο, αλλά δεν ξεχνά όσα πέρασε με τους «ροχιμπλάνκος». Μάλιστα απολογήθηκε που από το 2019 ως το 2021 έκανε ένα… διάλειμμα στην Μπαρτσελόνα.

«Πρώτον, σας ευχαριστώ όλους που μείνατε. Αυτό είναι απίστευτο. Δεύτερον, ξέρω ότι πολλοί από εσάς με έχετε συγχωρέσει που είχα φύγει για την Μπαρτσελόνα, και κάποιοι ακόμα όχι: Ζητώ ξανά συγγνώμη. Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόση αγάπη είχα εδώ. Ήμουν πολύ νέος και έκανα ένα λάθος, το ξανασκέφτηκα και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να επιστρέψουμε και να απολαύσουμε ξανά το ποδόσφαιρο εδώ», τόνισε.

«Δεν μπόρεσα να φέρω εδώ το Champions League ή τον τίτλο της La Liga, αλλά η αγάπη σας αξίζει περισσότερο για μένα. Θα την κουβαλάω μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου», πρόσθεσε.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου από το 2014 μέχρι σήμερα. Είναι απίστευτο να μοιράζομαι τα πάντα μαζί τους. Κάθε αγώνα, κάθε νίκη και κάθε ήττα. Ήταν χαρά μου. Στους φυσιοθεραπευτές, το σταφ, που ξυπνούν στις έξι το πρωί και είναι οι τελευταίοι που φεύγουν. Στο προπονητικό επιτελείο και σε αυτόν που άλλαξε τα πάντα σε αυτόν τον σύλλογο: τον Ντον Ντιέγκο Πάμπλο Σιμεόνε. Χάρη σε σας, υπάρχει τόση ελπίδα, έγινα παγκόσμιος πρωταθλητής και ένιωσα ο καλύτερος στον κόσμο. Σου χρωστάω τόσα πολλά και ήταν τιμή μου να αγωνιστώ για σένα», ανέφερε, με τον Αργεντινό τεχνικό να τον παρακολουθεί βουρκωμένος.

«Και στη γυναίκα μου. Σε ευχαριστώ που με στηρίζεις στις δύσκολες μέρες μου και που ανέχεσαι τον θυμό μου στις ήττες. Σ' αγαπώ. Επίσης, στους γονείς μου, που με πήγαν σε όλη τη Γαλλία για να παίξω. Χάρη σε αυτούς, είμαι εδώ και απολαμβάνω το ποδόσφαιρο», συνέχισε.

«Όταν τελειώσω στο Ορλάντο, θα επιστρέψω εδώ. Στη Μαδρίτη, στον σύλλογο και για να κερδίσουμε τρόπαια, από μια διαφορετική οπτική γωνία. Ας ελπίσουμε ότι κάποιος καλύτερος από εμένα θα έρθει και θα μας φέρει το Champions League», κατέληξε.

"Te pido perdón otra vez, Atleti. Hice un error e hice todo para volver aquí" 🗣️



Antoine Griezmann pide perdón por irse al FC Barcelona 🙏🇫🇷#LALIGAenDAZN ⚽ — DAZN España (@DAZN_ES) May 17, 2026

