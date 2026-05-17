Μετά τη λήξη του αγώνα με τον Ολυμπιακό ξεκίνησε η μεγάλη γιορτή στη Νέα Φιλαδέλφεια και η εντυπωσιακή φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος!

Στο πλαίσιο των εορτασμών, οι άνθρωποι της Ένωσης παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό σόου στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena με 14 βιολιά, όσα και τα πρωταθλήματα του συλλόγου, να παίζουν το γνωστό «My way» του Φρανκ Σινάτρα!

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, το τεχνικό επιτελείο, η διοίκηση και ο κόσμος της Ένωσης πανηγυρίζουν όλοι μαζί μία ιστορική επιτυχία, σε μία βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των φίλων της ομάδας.

Η φιέστα είχε τα πάντα. Drone show με αετό πάνω από το γήπεδο, βραχιολάκια που αναβόσβηναν ρυθμικά στις εξέδρες, καπνογόνα, συνθήματα, μουσική, εικόνες από την ιστορία του συλλόγου και ένα εντυπωσιακό τελετουργικό πριν από την απονομή. Από τα μάτριξ πέρασαν οι μεγάλες στιγμές της σεζόν, οι ομιλίες του Μάρκο Νίκολιτς και του Χαβιέρ Ριμπάλτα, αλλά και το γκολ του Ζοάο Μάριο απέναντι στον Παναθηναϊκό, που έστεψε μαθηματικά πρωταθλήτρια την ΑΕΚ.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, μίλησε για την πορεία της ομάδας, ευχαρίστησε τον Δημήτρη Μελισσανίδη και τόνισε πως η ΑΕΚ «δεν είναι μόνο ιδέα, δεν είναι μόνο ομάδα, είναι κίνημα». Μάλιστα, μετά την απαίτηση της εξέδρας, πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε, σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς.

Η παρουσίαση των πρωταθλητών έγινε μέσα σε αποθέωση. Ο Μάρκο Νίκολιτς μπήκε στον αγωνιστικό χώρο γνωρίζοντας την αναγνώριση του κόσμου, ενώ ένας-ένας οι ποδοσφαιριστές γνώρισαν το χειροκρότημα της Allwyn Arena. Ο Πινέδα μπήκε με τα παιδιά του, ο Γιόβιτς με σημαία της Σερβίας, ο Πήλιος με σημαία της Original και γυαλιά ηλίου, ο Λιούμπισιτς με χορευτικό σόου σε στυλ Μάικλ Τζάκσον, ενώ οι αρχηγοί έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στο φινάλε της παρουσίασης.

Η κορύφωση ήρθε λίγο πριν από την απονομή, με ένα σκηνικό βγαλμένο από ταινία. Το τρόπαιο… χάθηκε, πεζοναύτες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο υπό τους ήχους του James Bond, καταδρομείς κατέβηκαν με σχοινιά από την οροφή και ο Μάριος Ηλιόπουλος μπήκε στο γήπεδο με αγωνιστικό αυτοκίνητο, φέρνοντας την κούπα.

Και τότε ήρθε η στιγμή που περίμεναν όλοι. Το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ ανέβηκε στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας, με το «We are the Champions» των Queen να δίνει τη θέση του στον ύμνο της ομάδας, τον κόσμο να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και τα πυροτεχνήματα να μη σταματούν.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε ως πρωταθλήτρια μια ονειρική σεζόν και η Νέα Φιλαδέλφεια έζησε μια νύχτα αντάξια της ιστορίας, της τρέλας και της περηφάνιας της Ένωσης.

