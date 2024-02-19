Στην ιστορία πέρασε το 73ο NBA All Star Game της Ινδιανάπολης, όπου επικράτησε (211-186) η ομάδα της Ανατολής με αρχηγό τον Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα της Δύσης του Λεμπρόν Τζέιμς.



Ήταν το πρώτο παιχνίδι που μία ομάδα ξεπέρασε τους 200 πόντους, σπάζοντας το αντίστοιχο ρεκόρ της Δύσης από το 2016 (196), ενώ ρεκόρ αποτελούν και οι συνολικά 397 πόντοι των δύο ομάδων, ξεπερνώντας τους 374 πόντους από το 2017. Άλλο ένα ρεκόρ που έσπασε είναι εκείνο που αφορά τα τρίποντα, αφού η Ανατολή πέτυχε 42 και άφησε στην ιστορία τα 35 της Team LeBron από το 2019.

Κορυφαίος του ματς ήταν ο Ντέιμιαν Λίλαρντ (39 πόντοι με 11/32 τρίποντα), με τον Τζέιλεν Μπράουν (36 πόντοι) και τον Ταϊρίς Χαλιμπάρτον (32 πόντοι με 10/14 τρίποντα) να ακολουθούν σε απόδοση.



Σε ό,τι αφορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Έλληνας σούπερ σταρ πέτυχε 23 πόντους (11/13 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/2 βολές), ενώ μάζεψε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 1 ασίστ σε 23:25.



Στον αντίποδα, ο Καρλ-Άντονι Τάουνς είχε 50 πόντους και ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ 31 πόντους. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έμεινε στους 8 πόντους με 4/10 σουτ και δεν αγωνίστηκε στο 2ο μέρος λόγω ενοχλήσεων στον αστράγαλο.



Τα δωδεκάλεπτα: 53-47, 104-89, 160-136, 211-186



