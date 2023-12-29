Λουτσέσκου: «Είμαι ΠΑΟΚ - Δεν ήταν ποτέ θέμα υπερβολικής σκέψης ή μεγάλης διαπραγμάτευσης η ανανέωση»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παραχώρησε μία μεγάλη τηλεοπτική συνέντευξη στην πατρίδα του, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο γύρω από το τηλεφώνημα του Ιβάν Σαββίδη για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Όπως ανέφερε, είχε συζητήσει και το καλοκαίρι με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ για νέο συμβόλαιο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου μου δεν νομίζω ποτέ ότι ήταν θέμα υπερβολικής σκέψης ή μεγάλης διαπραγμάτευσης».

Τόνισε πιο αναλυτικά: «Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε αυτήν τη στιγμή. Δεν κρύβω ότι κάναμε αυτήν τη συζήτηση και το καλοκαίρι και πάντα έλεγα ότι εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Ανήκω στον ΠΑΟΚ! Εδώ γράψαμε ιστορία και ζήσαμε μοναδικές, εκπληκτικές στιγμές, αλλά και μεγάλη απογοήτευση. Δεν νομίζω ότι ήταν ποτέ θέμα υπερβολικής σκέψης ή μεγάλης διαπραγμάτευσης».

Σε ερώτηση για το τηλεφώνημα με τον Ιβάν Σαββίδη, σημείωσε: «Πάντα έλεγα ότι όταν έρθει η ώρα, δεν θα είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Και αυτό έγινε ανήμερα των Χριστουγέννων. Μίλησα με το αφεντικό και μου είπε ότι θέλει να συνεχίσουμε μαζί. Μετά του είπα να ασχοληθούν οι εκπρόσωποί μας και θα δούμε και οι δύο τι πρέπει να κάνουμε για το νέο συμβόλαιο, γιατί είμαστε σε μια ενδιαφέρουσα στιγμή για την ομάδα και για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ».

