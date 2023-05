NBA: «Κοκορομαχία» Τζίμι Μπάτλερ - Γκραντ Γουίλιαμς στα πλέι οφ – «Αφήνιασε» μετά ο Μπάτλερ – Βίντεο

«Κοκορομαχία» μεταξύ των Τζίμι Μπάτλερ και Γκραντ Γουίλιαμς σημειώθηκε στον αγώνα των πλέι οφ του NBA μεταξύ Μαϊάμι Χιτ και Μπόστον Σέλτικς.

Ο Τζέιλεν Μπράουν παραδέχθηκε εμμέσως ότι ήταν λανθασμένη η κίνηση του Γκραντ Γουίλιαμς να κάνει trash talking με τον Τζίμι Μπάτλερ. Ο άσος των Χιτ αφηνίασε και σημειώνοντας καθοριστικούς πόντους στην τελευταία περίοδο «καθάρισε» τους Σέλτικς με 105 - 111.



«Με τσίτωσε αυτό που έγινε. Έβαλε ένα μεγάλο σουτ και άρχισε να μου μιλά. Μου αρέσει αυτό, με κάνει ακόμη πιο αποφασιστικό και να θέλω να κερδίσω ακόμη περισσότερο», δήλωσε μεταξύ άλλων ο 33χρονος άσος της ομάδας του Μαϊάμι.

Το συγκεκριμένο θέμα κλήθηκε να σχολιάσει ο γκαρντ/φόργουορντ των Σέλτικς, Τζέιλεν Μπράουν.



«Έκανε λάθος ο Γουίλιαμς;», ερωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου και ο 26χρονος, ο οποίος δεν μπορούσε να κρύψει την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα, ανέφερε: «Επόμενη ερώτηση».

"We gon' ride with one another until the wheels fall of."



Jimmy Butler discusses his teammates helping him succeed following the Game 2 win to secure a 2-0 series lead 🔊#NBAConferenceFinals presented by @GooglePixel_US pic.twitter.com/qDVzrsjFNt