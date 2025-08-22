Σέντρα και φέτος στο αθλητικό υπερθέαμα στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport με όλους τους αγώνες από Stoiximan Super League, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A!

Οι συνδρομητές της Nova και τη φετινή σεζόν είναι έτοιμοι να απολαύσουν το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON! Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει ότι εξασφάλισε για τους συνδρομητές της, τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Άρης, Ατρόμητος, Asteras Aktor, Λεβαδειακός και Πανσερραϊκός για την μετάδοση όλων των εντός έδρας αγώνων του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αποκλειστικά μέσα από τα κανάλια Novasports για την επόμενη σεζόν και έτσι οι φίλοι του ποδοσφαίρου έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μέσα από την πλατφόρμα ΕΟΝ πανδαισία απίστευτου αθλητικού θεάματος με όλους τους αγώνες της Stoiximan Super League (μέσω των Novasports και Cosmote Sport).

Η Stoiximan Super League, κάνει σέντρα για τη φετινή σεζόν το τριήμερο 23-25 Αυγούστου και οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Άρης – Βόλος ΝΠΣ (23/8, 20:00), ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet (24/8, 21:00) και Λεβαδειακός – Κηφισιά (25/8, 19:30). Στα κανάλια Cosmote Sport θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Ολυμπιακός – Asteras Aktor (23/8, 20:00), Παναιτωλικός – Ατρόμητο (23/8, 22:00),και ΑΕΚ – Πανσερραϊκός (24/8, 20:15). H αναμέτρηση Παναθηναϊκός – ΟΦΗ έχει αναβληθεί και θα διεξαχθεί σε νεότερη ημερομηνία, Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports και με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο που κάνει πρεμιέρα για τη φετινή σεζόν αυτό το Σαββατοκύριακο (23/8-22:15 & 24/8-19:00 & 23:15).

