Το Ολυμπιακό Συμβούλιο της Ασίας (ΟCA) επικοινώνησε με την Κορεατική Επιτροπή Αθλητισμού και Ολυμπιακών Αγώνων (KSOC) σχετικά με τη δυνατότητα διοργάνωσης των Ασιατικών Χειμερινών Αγώνων του 2029, οι οποίοι επί του παρόντος έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στη Σαουδική Αραβία, όπως δήλωσε την Παρασκευή εκπρόσωπος της KSOC στο Reuters.

Ανώτεροι αξιωματούχοι της OCA συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της KSOC τον περασμένο μήνα και ρώτησαν για τη δυνατότητα διοργάνωσης των αγώνων το 2029 από τη Νότια Κορέα, ανέφερε ο εκπρόσωπος της KSOC, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια η OCA έστειλε επίσημη επιστολή στην KSOC.

Oι Financial Times και το Bloomberg ανέφεραν αυτή την εβδομάδα ότι η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει αυστηρές προθεσμίες και ενδέχεται να δυσκολευτεί να ολοκληρώσει την κατασκευή του ορεινού θέρετρου Trojena, το οποίο θα φιλοξενούσε τους αγώνες.

