Equipe: «Χωρίς οψιόν αγοράς η συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Παρί για τον Ρενάτο Σάντσες»

Σύμφωνα με τη γαλλική Equipe, η συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες με τη μορφή δανεισμού, δεν περιλαμβάνει οψιόν αγοράς

Ρενάτο Σάντσες

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μια πολύ σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του, έχοντας έρθει σε συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες.

Ο Πορτογάλος μέσος μάλιστα, αναμένεται να αφιχθεί στην Αθήνα απόψε το βράδυ, για να περάσει από τα ιατρικά τεστ και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Η συμφωνία των «πράσινων» με τους πρωταθλητές Γαλλίας για τον 28χρονο είναι για ετήσιο δανεισμό, με τη γαλλική «Equipe» να αποκαλύπτει μέσω δημοσιεύματός της ότι στο deal δεν περιλαμβάνεται οψιόν αγοράς ενόψει του επόμενου καλοκαιριού.

Πηγή: sport-fm.gr

