NBA All Star Game: Μάγεψε και κέρδισε τον διαγωνισμό καρφωμάτων ο ΜακΚλανγκ - Βίντεο

Σε ένα δικό του show μετέτρεψε τον διαγωνισμό καρφωμάτων ο Μακ ΜακΚλανγκ.

Ο νεαρός γκαρντ που αγωνίζεται στη G-League με την θυγατρική ομάδα των Σίξερς είχε απίστευτες εμπνεύσεις, έκανε μια σειρά από απίστευτα καρφώματα και δικαιότατα αναδείχθηκε νικητής στον διαγωνισμού.

Στον τελικό δεν πέρασαν οι Σιμς και Μάρτινς Τζ των Νικς και Ρόκετς, αντίστοιχα που δεν μπόρεσαν να εντυπωσιάσουν και να πάρουν υψηλή βαθμολογία.

Historic Night for Mac McClung:



McClung's 2 NBA games played are the fewest by any player to win a dunk contest.



He joins Spud Webb as the only players 6'2" or shorter with three "50" dunks in a single contest.



He is the first 76er to win the dunk contest or 3-pt contest. pic.twitter.com/q1MWlCkE8c