Οριστικό: Ανανεώνει με ΠΑΟΚ μέχρι το 2027 ο Λουτσέσκου

Σε μία (ακόμη) κομβική κίνηση όσον αφορά το μέλλον του προχωρά ο ΠΑΟΚ!

Ο «δικέφαλος του βορρά» έφτασε σε οριστικό deal με τον Ραζβάν Λουτσέσκου μέχρι το 2027, με τον Ρουμάνο τεχνικό να υπογράφει την Παρασκευή (09/02, 15:00) το νέο συμβόλαιό του με την ομάδα!

Μάλιστα, ο ίδιος αναμένεται να βάλει την υπογραφή του στη νέα συμφωνία χωρίς να προχωρήσει σε σχετικές δηλώσεις μιας και δεν θέλει να αποπροσανατολιστεί ούτε ο ίδιος, ούτε η ομάδα αλλά ούτε και ο κόσμος από το κυριακάτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα (11/02).

Οι Θεσσαλονικείς έχουν βάλει στόχο εδώ και καιρό να «κλείσουν» τις σημαντικότερες εκκρεμότητες, φτάνοντας σε ανανέωση συμβολαίου τόσο με τον Τόμας Μουργκ, όσο και με τον Τάισον. Πλέον, μετά την οριστική συμφωνία με τον Λουτσέσκου, σειρά έχει ο Σουαλιό Μεϊτέ, τον οποίο θέλει να εξασφαλίσει ο ΠΑΟΚ από την Μπενφίκα, καθώς ο Γάλλος χαφ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη ως δανεικός από τους «αετούς».

Ο Ρουμάνος τεχνικός είναι αυτός με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του ΠΑΟΚ, και πιθανότατα ο πιο επιτυχημένος, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα τη σεζόν 2018-19, καθώς και δύο Κύπελλα, το 2017-18 αλλά και το 2018-19.

Παράλληλα, οδήγησε τον «δικέφαλο του βορρά» μέχρι τα προημιτελικά του Europa Conference League τη σεζόν 2021-22. Φέτος, μέχρι στιγμής, οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος, έχουν προκριθεί στα ημιτελικά του Κυπέλλου αλλά και στη φάση των «16» της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

