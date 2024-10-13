Ολυμπιακός όπως τον ονειρεύεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν την καλύτερή τους εμφάνιση από την έναρξη της σεζόν και «σάρωσαν» με σκορ 102-72 τον Άρη στο ΣΕΦ, δείχνοντας πολύ βελτιωμένο αγωνιστικό πρόσωπο και παίρνοντας ψυχολογία ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Από το πρώτο δεκάλεπτο, οι Πειραιώτες έδειξαν πως δεν είχαν καμία διάθεση να αφήσουν περιθώρια στους «κίτρινους». Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και έκλεισε την πρώτη περίοδο με το υπέρ του 35-12, ενώ μέχρι το ημίχρονο το σκορ είχε φτάσει στο 57-31. Από εκεί και πέρα, η συνέχεια ήταν «διαδικαστική», με τον Μπαρτζώκα να μοιράζει τον χρόνο σε όλους τους παίκτες του, εκτός από τον Φίλιπ Πετρούσεφ, που ξεκουράστηκε λόγω της ίωσης που αντιμετώπισε.

Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν με 23 πόντους ο Μόουζες Ράιτ, ενώ 22 πόντους μέτρησε ο Σάσα Βεζένκοφ. Εξαιρετικός στο πρώτο του «γεμάτο» παιχνίδι ο Μουσταφά Φαλ, που ξεκίνησε ως βασικός και μέτρησε 9 πόντους (4/4 εντός πεδιάς), 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, κυρίως όμως «ξεκλείδωσε» επιθετικά τον Ολυμπιακό. 11 πόντοι για τον Εβάν Φουρνιέ και 10 για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Από τον Άρη, ξεχώρισε ο Λάντερς Νόλεϊ με 21 πόντους, ενώ 17 πόντους και 6 ασίστ είχε ο Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους. Προβλημάτισαν για ακόμη μία αναμέτρηση οι «κίτρινοι», που έμειναν στο 0-2 και έχουν μόλις μία νίκη σε επίσημο ματς στη φετινή σεζόν.

Για τον Ολυμπιακό, ακολουθεί «διαβολοβδομάδα» με Αρμάνι στο ΣΕΦ (15/10) και Εφές στην Πόλη (18/10). Ο Άρης θα φιλοξενήσει τη Χάποελ Ιερουσαλήμ στο «Αλεξάνδρειο» για το Eurocup (16/10).

Το ματς

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με κάρφωμα του Βεζένκοφ, ενώ για τον Άρη πρώτος σκόραρε ο Μαντζούκας με τρίποντο (2-3). Ο Φαλ ευστόχησε από κοντά (4-3) και στη συνέχεια κάρφωσε για το 6-3. Ο Φουρνιέ με τρίποντο έφερε τους ερυθρόλευκους στο +6 (11-5), ενώ ο Γάλλος σέντερ έφτασε τους 6 πόντους γρήγορα με νέο κάρφωμα (13-5). Οι Πειραιώτες συνέχισαν με Βεζένκοφ, Παπανικολάου και Ράιτ στο τρανζίσιον, ξεφεύγοντας με +14 από πολύ νωρίς (19-5). Ο Τολιόπουλος αντέδρασε για τον Άρη με τρίποντο (19-8), όμως ο Παπανικολάου απάντησε με τον ίδιο τρόπο λίγο αργότερα (24-10). Ο Ράιτ σκόραρε παίρνοντας και το φάουλ (28-12), ενώ έκανε το ίδιο και λίγο αργότερα για το 31-12. Ο Φουρνιέ και ο Αμερικανός σέντερ σκόραραν για το 35-12, με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρομερή πρώτη περίοδος του Ολυμπιακού.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Τολιόπουλος μείωσε με τρίποντο (35-15) και ο Ράιτ κάρφωσε εντυπωσιακά για το 37-15. Ο Ντόρσεϊ έβαλε τρίποντο από τη γωνία (40-15), με τον Μαντζούκα να απαντά μειώνοντας με δικό του μακρινό σουτ σε 42-20. Ο Νόλεϊ μείωσε κάτω από τους 20 με σουτ από τη γωνία (42-23), ενώ ο Φαλ με καλάθι και φάουλ έστειλε τη διαφορά ξανά πολύ ψηλά (47-23). Ο Λαρεντζάκης με βολές έγραψε το 49-25, με τον ΝτεΤζούλιους να μειώνει με λέι απ σε 49-27. Το πρώτο ημίχρονο έληξε με σκορ 57-31 για τον απόλυτα κυρίαρχο Ολυμπιακό.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο ΝτεΤζούλιους έβαλε πέντε σερί πόντους μετά από τρίποντο του Φουρνιέ, για το 60-36. Ο Νόλεϊ μείωσε κι άλλο (60-38), ενώ ο Μπανκς πήγε στη γραμμή και έγραψε το 60-40. Ο Βεζένκοφ πήρε την ασίστ του Φαλ και σκόραρε από κοντά (62-40), με τον Νόλεϊ να απαντά με λέι απ για το 62-42. Ο Άρης προσπάθησε να βγάλει μία αντίδραση και έτρεξε ένα μικρό σερί με Γκιουζέλη και ΝτεΤζούλιους για το 64-47. Ο Βεζένκοφ έδωσε τη δική του απάντηση με προσωπικό επιμέρους σκορ 6-0 και επανέφερε τη διαφορά πάνω από τους 20 (70-47). Ο Βούλγαρος σκόραρε μετά από εκπληκτική κυκλοφορία μπάλας, ενώ ο Φουρνιέ έβαλε φοβερό τρίποντο για το +29 των γηπεδούχων (76-47). Το τρίτο δεκάλεπτο έληξε με σκορ 76-49.

Στην τελευταία περίοδο, ο ΝτεΤζούλιους έκλεψε και έφυγε στον αιφνιδιασμό για το 78-53. Ο Μήτρου-Λονγκ με βολές και ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έφεραν τον Ολυμπιακό στο 83-55, ενώ ο Ράιτ έγραψε το πρώτο +30 με δύο βολές (86-56). Ο Μήτρου-Λονγκ σκόραρε και τρίποντο (91-58), με τον Χατζηδάκη να απαντά με γκολ φάουλ και τον ΝτεΤζούλιους με λέι απ για το 91-63. Τα υπόλοιπα λεπτά ήταν διαδικαστικά, με μόνο ενδιαφέρον αν θα φτάσει ο Ολυμπιακός την κατοστάρα. Ο Ράιτ τον έφερε πιο κοντά με χουκ (95-65), έβαλε και τρίποντο με ταμπλό, ενώ ο Μήτρου-Λονγκ υπέγραψε την κατοστάρα με λέι απ στο τρανζίσιον (100-67).

Τα δεκάλεπτα: 35-12, 57-31, 76-49, 102-72

