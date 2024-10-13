Οι «μάχες» στην Super League 2 συνεχίζονται με την 4η αγωνιστική να επιφυλάσσει εντυπωσιακές αναμετρήσεις.

Ο Παναργειακός ως το απόλυτο «αουτσάιντερ» πήρε μία σπουδαία νίκη μέσα στα Χανιά ανατρέποντας τα δεδομένα για το τελικό 2-1 (13/10). Ο Μακεδονικός δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα και με άνεση πήρε τους τρεις βαθμούς σκορπίζοντας τον με 3-1.

Στην Κρήτη ο Λεμονής άνοιξε πολύ νωρίς το σκορ για την ομάδα του στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Παναργειακού μόλις στο 7ο λεπτό για το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι όμως έβγαλαν άμεσα αντίδραση και με τον Λύγα ισοφάρισε γρήγορα σε 1-1 στο 17ο λεπτό.

Δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου ο Καρυπίδης έφερε τα πάνω κάτω στην αναμέτρηση ολοκληρώνοντας την ολική ανατροπή για τον Παναργειακό πετυχαίνοντας το 2-1 στο 45’ κάτω από έξαλλους πανηγυρισμούς. Στο δεύτερο 45λεπτο το σκορ δεν άλλαξε με την ομάδα του Γιώργου Βαζάκα να παίρνει τους πρώτους της βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα.

Ταυτόχρονα ο Μακεδονικός πάτησε τον ΠΑΣ Γιάννινα εντός έδρας. Ο Ζαφιράκης στο 7ο λεπτό άνοιξε τον χορό των γκολ για την ομάδα του κάνοντας το 1-0.

Το παιχνίδι κυλούσε ομαλά μέχρι οι γηπεδούχοι να… ξεσπάσουν στο φινάλε. Ο Μιγκέλ Ταβάρες στο 82ο λεπτό σιγούρεψε τη νίκη του Μακεδονικού πετυχαίνοντας το 2-0, ενώ στο 90’ ο Μοντόγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Το μόνο που κατάφερε ο ΠΑΣ ήταν απλώς να μειώσει σε 3-1 με τον Τζίνο, για το γκολ της τιμής.

