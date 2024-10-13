Superleague 2: Δεν... αποχωρίζεται την κορυφή η Κηφισιά, 2-1 εκτός την Παναχαϊκή

Η Κηφισιά συνεχίζει ακάθεκτη και δεν δείχνει διατεθειμένη να αποχωριστεί την κορυφή του Β’ ομίλου της Super League 2 επικρατώντας εκτός έδρας της Παναχαϊκής με 2-1, φτάνοντας στους 10 βαθμούς.

Περιμένει πλέον την αναμέτρηση του Πανιωνίου με το Αιγάλεω (14/10, 16:30) για να δει αν σε περίπτωση νίκης των «κυανέρυθρων» θα έχει συγκάτοικο στο φινάλε της 4ης αγωνιστικής.

Οι φιλοξενούμενοι στο 11ο λεπτό πήραν το προβάδισμα στην αναμέτρηση με μία έξυπνη κεφαλιά του Τετέη. Μετά από εκτέλεση φάουλ με κομπίνα η μπάλα βρέθηκε στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής με τον 23χρονο επιθετικό να την στέλνει στα δίχτυα της Παναχαϊκής.

Η απάντηση των γηπεδούχων δεν άργησε. Στο 19ο λεπτό ο Τσάκνης ισοφάρισε για την Παναχαϊκή με τον ίδιο τρόπο. Ο νεαρός άσος με μία δυνατή κεφαλιά κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλο κίπερ στέλνοντας την μπάλα σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να αντίδραση για το 1-1.

Το γκολ που καθόρισε τον νικητή ήρθε στο 43ο λεπτό με τον Σιμόν να εκμεταλλεύεται την αδράνεια της Πατρινής άμυνας και με κοντινό πλασέ χάρισε το προβάδισμα στην ομάδα του και μαζί τους τρεις βαθμούς που την τοποθετούν και πάλι στην κορυφή του ομίλου.

Την ίδια ώρα η Νίκη Βόλου στο φινάλε κατάφερε να σώσει τον βαθμό της ισοπαλίας, σκοράροντας στο 90+2’ το χρυσό γκολ, απέναντι στην Καβάλα.

Σε ένα παιχνίδι που δεν είχε γκολ, στο τελευταίο δεκάλεπτο όμως έγιναν τα πάντα. Στο 81ο λεπτό ο Μάντιτς έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους, βάζοντας την Καβάλα σε θέση οδηγού. Η νίκη έμοιαζε να πλησιάζει όμως στο φινάλε ο Τζιόρας κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα για το τελικό 1-1 στις καθυστερήσεις.

