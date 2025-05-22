Ο Κέντρικ Ναν, ο σούπερ σταρ του «τριφυλλιού», ο άνθρωπος στον οποίο πιστώνεται μεγάλο μερίδιο από την επιτυχία της παρουσίας της ομάδας του Αταμάν στο Άμπου Ντάμπι αυτές τις μέρες, σχολίασε για τον ημιτελικό με τη Φενέρ και το πλάνο του δεύτερου διαδοχικού ευρωπαϊκού τίτλου:

«Δεν έχω έξτρα πίεση, δεν πιστεύω στην πίεση. Αφήνω τη δουλειά μου να μιλάει. Το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Δεν υπάρχει πίεση».

Όσο για τις επί προσωπικού επιδόσεις του, ο Κέντρικ Ναν έστειλε... μήνυμα προς κάθε αντίπαλο:

«Πιστεύω πως θα δείτε τον πραγματικό MVP Ναν στο Final 4. Είναι όμως ομαδικό το άθλημα και έχω συμπαίκτες που βοήθησαν την ομάδα να φτάσει εδώ. Η σειρά με την Εφές ήταν σκληρή, η επίθεσή μου δεν ήταν όσο καλή ήταν όλη τη σεζόν, αλλά αμυντικά ανέβασα την απόδοσή μου».

Για τον τρόπο που προετοιμάζεται και τι ακριβώς του ζητά ο Αταμάν, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο κόουτς θέλει να βγάζω τη γνώση και την εμπειρία μου στο παρκέ, μου δίνει την ελευθερία και αυτό το κάνει πιο εύκολο. Βλέπω πολύ βίντεο επίσης. Η συγκέντρωση και η φιλοδοξία είναι σημαντικά στοιχεία σε αυτά τα ματς».

Μάλιστα, όταν κλήθηκε να σχολιάσει αν τελικά παρέμεινε στον Παναθηναϊκό λόγω του περσινού... 7ου αστεριού, ήταν λιτός και ξεκάθαρος: «Δεν έπαιξε ρόλο στην απόφασή μου να μείνω ότι πήραμε την Ευρωλίγκα. Εδώ στο Άμπου Ντάμπι είμαστε δύο μέρες, γνωρίζω καλά τη Μέση Ανατολή, έχω ξαναέρθει και νιώθω άνετα».

