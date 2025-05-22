Ναι μεν αλλά από πλευράς Γιώργου Μπαρτζώκα στον… πρόλογο του προπονητή του Ολυμπιακού στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν την έναρξη του φετινού Final 4 της Euroleague.

Με τον Έλληνα τεχνικό να είναι ευχαριστημένος από τις διαδοχικές παρουσίες της ομάδας του στην τελική φάση της διοργάνωσης, επισημαίνοντας όμως ότι δεν αρκούν…

«Είναι φανταστικό να είσαι εδώ για τέταρτη σερί χρονιά, αλλά κάποιες φορές δεν είναι αρκετό. Ας ελπίσουμε να έχουμε περισσότερη τύχη φέτος», σχολίασε με νόημα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μπαρτζώκας:

Για το αν προτιμά να αντιμετωπίζει τον Σπανούλη ως παίκτη ή προπονητή: «Είναι ελκυστικό για τα ΜΜΕ και τους φιλάθλους. Αλλά αύριο παίζουν Ολυμπιακός και Μονακό. Αν με ρωτάτε, είναι πιο δύσκολο να τον αντιμετωπίζεις ως παίκτη, γιατί έχει ήδη τρία τρόπαια. Ως προπονητής είναι η πρώτη του παρουσία, αλλά κι αυτό μιλάει για τη δουλειά του».

Για το πόσο δύσκολο είναι να κρατήσουν συγκεντρωμένους στον ημιτελικό τους παίκτες: «Για μένα δεν είναι δύσκολο. Όσα χρόνια είμαι στον Ολυμπιακό στόχος είναι η επόμενη προπόνηση, ο επόμενος αγώνας. Δεν σκεφτόμαστε την Κυριακή. Παλεύουμε μόνο για το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας και δεν κοιτάμε παραπέρα».

Για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ: «Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, ακριβώς όπως τα είπαν».

Για τη λέξη που θεωρούν πως απαιτείται για να πάρουν την κούπα: «Μαχητικό πνεύμα».

