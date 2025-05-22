Navarino Challenge 2025: Με πάνω από 4.000 συμμετοχές, 70 δράσεις και νέες εμπειρίες

Με φόντο τη μαγευτική Μεσσηνία και σε απόλυτη αρμονία με τη φύση, το Navarino Challenge επέστρεψε στις 9-11 Μαΐου, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία γεμάτη αθλητισμό, ευεξία, μακροζωία και γαστρονομικές απολαύσεις. Στη 13η του έκδοση, το πολυβραβευμένο event αθλητικού τουρισμού συγκέντρωσε χιλιάδες ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές από κάθε γωνιά του κόσμου, που συμμετείχαν σε πάνω από 70 ξεχωριστές δραστηριότητες. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στην Costa Navarino, στα ξενοδοχεία The Westin Resort Costa Navarino, W Costa Navarino και The Romanos, a Luxury Collection Resort αλλά και στις ιστορικές τοποθεσίες του Δήμου Πύλου-Νέστορος, μετατρέποντας τη διοργάνωση σε μια γιορτή που συνδυάζει το σώμα και το πνεύμα.

Το 13ο Navarino Challenge είχε πάνω από 4.000 συμμετοχές ηλικίας από 1 μηνός έως 76 ετών, από 23 χώρες και 3 ηπείρους όπως: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κίνα, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Μεξικό, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Γεωργία, Ελβετία, Ρωσία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Κύπρος και Ελλάδα.

Μέσα από το πολυδιάστατο πρόγραμμα δράσεων του Navarino Challenge 2025, αναδείχθηκαν με ξεχωριστό τρόπο τα σπουδαία φυσικά και ιστορικά τοπία της Μεσσηνίας. Από τον εμβληματικό κόλπο του Ναυαρίνου και τη μαγευτική νήσο Σφακτηρία, μέχρι τη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας και την ξακουστή παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν περιοχές μοναδικού φυσικού κάλλους, ενταγμένες στο προστατευόμενο δίκτυο Natura 2000.

Παράλληλα, η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε παρουσία της Υπουργού Τουρισμού, κας. Όλγας Κεφαλογιάννη.

Μια βραδιά γεμάτη φως

Το βράδυ του Σαββάτου, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη βραδιά απονομών – μια εκδήλωση αφιερωμένη στην τιμή και την αναγνώριση ανθρώπων που ξεχωρίζουν όχι μόνο για τις επιδόσεις τους στον αθλητισμό, αλλά και για το ήθος, τη συνέπεια και την προσφορά τους στην κοινωνία. Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε ο μοναδικός Γιώργος Λέντζας και πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα, με δυνατότητα ταυτόχρονης μετάφρασης σε 7 διαφορετικές γλώσσες μέσω της πλατφόρμας Evenly, εξασφαλίζοντας έτσι την κατανόηση και τη συμμετοχή του διεθνούς κοινού.

Φόρος τιμής στον Ολυμπιονίκη Αλέξανδρο Νικολαΐδη

Ξεχωριστή στιγμή στην βραδιά αποτέλεσε η απονομή του 3ου βραβείου «Αλέξανδρος Νικολαΐδης», το οποίο θεσπίστηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και το Navarino Challenge στη μνήμη του δις αργυρού Ολυμπιονίκη του taekwondo. Η τιμητική αυτή διάκριση, παρουσία της συζύγου του Δώρας Τσαμπάζη, των παιδιών τους, αλλά και της περσινής βραβευθείσας Αντιγόνης Ντρισμπιώτη, απονεμήθηκε φέτος στον Νίκο Ζήση, πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή, για την προσφορά του στον αθλητισμό και το αδιαμφισβήτητο ήθος του. Στην απονομή ήταν παρών και ο κ. Κωστής Λιαρομμάτης, μέλος της Ολομέλειας της ΕΟΕ και Πρόεδρος της Επιτροπής «Αθλητισμός και Περιβάλλον» της ΕΟΕ.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ξεχωριστή ήταν η παρουσία του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας, το οποίο τίμησε τη μνήμη του Ολυμπιονίκη Αλέξανδρου Νικολαΐδη, παρουσιάζοντας τον αγωνιστικό του θώρακα και το μετάλλιο των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 — αντικείμενα της Μόνιμης Συλλογής του Μουσείου, προσφορά της οικογένειάς του. Η συμμετοχή του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας ανέδειξε την ουσιαστική σύνδεση του αθλητισμού με τις αξίες του Ολυμπισμού και προσέφερε στο κοινό μια μοναδική ευκαιρία να έρθει πιο κοντά στην ιστορία και το ήθος των Ελλήνων Ολυμπιονικών.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες τιμητικές βραβεύσεις:

• Ο Ελληνοαμερικανός υπερμαραθωνοδρόμος Κωνσταντίνος Καρνάζης, έλαβε βραβείο από την κα. Βάλια Βανέζη, Communications Director της TEMES S.A.

• Η οικογένεια της Ευγενίας και του Παναγιώτη Γιαννάκη, βραβεύτηκε για την έμπνευση και την οικογενειακή τους συμβολή στον αθλητισμό, από τον Μιχάλη και τη Λίζα Τριανταφυλλίδη, καθώς και τον κ. Θάνο Κυριαζή, Managing Director της Miele Cluster Adria Aegean.

• Η υπερμαραθωνοδρόμος και πρώτη Ελληνίδα που τερμάτισε το Σπάρταθλον Τζο Μαντά, έλαβε βραβείο από τον Κωνσταντίνο Καρνάζη και τον Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Πύλου κ. Ιωάννη Σαρδέλη.

• Το βραβείο στη μνήμη του θρυλικού προπονητή Φαίδωνα Ματθαίου, απονεμήθηκε στην κόρη του, κα. Φιορέλλα Ματθαίου και τον εγγονό του Φαίδωνα Ματθαίου από τον Hall of Famer Παναγιώτη Γιαννάκη και τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαλεξανδρή, Chief Business Officer της ΚΟΡΡΕΣ.

• Η πρωταθλήτρια στίβου Αναστασία Μαρινάκου, έλαβε βραβείο από τους Ολυμπιονίκες Δημήτρη Παπανικολάου και Εβίνα Μάλτση, καθώς και από την κα. Μάιρα Πασσιά, Διευθύντρια Βιωσιμότητας & Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

• Ο μαραθωνοδρόμος και πρωταθλητής μεγάλων αποστάσεων, Δημήτρης Θεοδωρακάκος, έλαβε βραβείο από τον Ολυμπιονίκη Περικλή Ιακωβάκη, τον προπονητή Νίκο Γέμελο και τον κ. Ηλία Λυμπέρη, Brand & Media Manager της Βίκος.

• Η πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ελευθέρα πάλη Μαρία Πρεβολαράκη, έλαβε βραβείο από τον πρωταθλητή Ευρώπης Κώστα Κατσουράνη και την κα. Μαίρη Καραγεώργου, External Affairs Director της Novo Nordisk Hellas.

• Ο υπερμαραθωνοδρόμος και κάτοχος ρεκόρ στο Σπάρταθλον Φώτης Ζησιμόπουλος, έλαβε βραβείο από τον επίσης υπερμαραθωνοδρόμο Γιώργο Δημουλά και τον κ. Ηλία Κανάκη, Country Manager της The North Face.

• Ο αργυρός Παραολυμπιονίκης στη δισκοβολία με αμαξίδιο Μάκης Καλαράς, έλαβε βραβείο για την κοινωνική του προσφορά από τον χρυσό Παραολυμπιονίκη Γρηγόρη Πολυχρονίδη τον πρωταθλητή Ελλάδας στο τένις με αμαξίδιο Γιώργο Λαζαρίδη, την πρωταθλήτρια ξιφασκίας και καλαθοσφαίρισης Γεωργία Καλτσή και τον κ. Sandor Szimeiszter, Country Director της JYSK Greece, Hungary & Austria.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με χειροκροτήματα και έντονη συγκίνηση, αφήνοντας στο κοινό ένα ισχυρό μήνυμα: ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αγώνας, αλλά τρόπος ζωής και έμπνευσης για όλους.

Στον χώρο εξυπηρέτησης των συμμετεχόντων στο The Westin Resort Costa Navarino και κατά τη διάρκεια της λαμπερής βραδιάς απονομών, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε μοναδικά εκθεσιακά περίπτερα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το Miele Open House, μια εμπειρία υψηλής αισθητικής όπου παρουσιάστηκαν καινοτόμες συσκευές προηγμένης τεχνολογίας, όπως φούρνος, ηλεκτρική σκούπα και συντηρητής κρασιών, αποτυπώνοντας τον διαχρονικό σχεδιασμό και την τεχνολογική υπεροχή της Miele. Εκεί, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν και να ανακαλύψουν τις νέες δημιουργίες κρασιών με την εξειδικευμένη ομάδα της Κτήμα Άλφα, καθώς συγκαταλέγεται στα κορυφαία οινοποιία του Κόσμου “ TOP 100” εκπροσωπώντας τον σύγχρονο ελληνικό αμπελώνα, προσφέροντας κρασιά υψηλής ποιότητας που εκφράζουν το δυναμικό της περιοχής του Αμυνταίου Φλώρινας, με σεβασμό στην παράδοση και αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της οινολογίας.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες απόλαυσαν δροσιστικά κοκτέιλ με super premium tequila Patrón, τα οποία ανέδειξαν με διακριτικό τρόπο την αίσθηση πολυτέλειας και συμπλήρωσαν ιδανικά τη συνολική γευστική εμπειρία.

Ξεχωριστές εμπειρίες για πρώτη φορά σε αθλητικό event

Αντίστοιχα, στο Navarino Challenge, το KORRES ATHENIAN GROOMING pop-up corner προσκάλεσε τους επισκέπτες σε μια αυθεντική εμπειρία ανδρικής περιποίησης. Η καινοτομία συναντά την παράδοση και η ΚΟRRES αναβίωσε την αυθεντική εμπειρία του αθηναϊκού κουρείου, δημιουργώντας την ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης της ανδρικής επιδερμίδας, KORRES Athenian Grooming. Τα προϊόντα της σειράς είναι βασισμένα στην έρευνα και την εμπειρία των εργαστηρίων KORRES κι εμπνευσμένα από τις τεχνικές και το «τελετουργικό» των Athenian Barbershops, με άρωμα που αναδύει την εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα και τη γοητεία των παλιών αθηναϊκών κουρείων. Men’s Skincare. Grooming. Cologne

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, παρουσιάστηκαν μοναδικά συλλεκτικά προϊόντα κορυφαίων αθλητών προς δημοπρασία, σε συνεργασία με την Trace 'n Chase, με σκοπό την ενίσχυση της φιλανθρωπικής δράσης “Sharing is Caring”. Η πρωτοβουλία, που έχει ήδη ξεκινήσει και συνεχίζεται, στοχεύει στην υποστήριξη 13 μη κερδοσκοπικών οργανισμών, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να αποκτήσουν αντικείμενα μεγάλης συλλεκτικής και συναισθηματικής αξίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα σε έναν καλό σκοπό. Για τον ίδιο σκοπό διατέθηκαν προς πώληση σημαντικοί τίτλοι βιβλίων όπως αυτά των Παναγιώτη Γιαννάκη, Δημήτρη Θεοδωρακάκου και πολλών άλλων, τα έσοδα των οποίων δόθηκαν για την ενίσχυση του Humanity Greece.

Τα Kois Optics ξεχώρισαν για τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και την αφοσίωση στη λεπτομέρεια, παρουσιάζοντας στον χώρο τη σειρά γυαλιών Kois Optics που αντλούν έμπνευση από την αρμονία και τη γεωμετρία της Οροφογραφίας και συνδυάζει αισθητική, άνεση και διαχρονικό στυλ.

Ένα εντυπωσιακό Welcome Coctail με άρωμα JYSK

Η διεθνής εταιρεία λιανικής JYSK, η οποία συνεχώς εξελίσσεται και στηρίζει τον αθλητισμό χωρίς περιορισμούς, υποδέχθηκε τους συμμετέχοντες στη διοργάνωση με ένα εντυπωσιακό Welcome Cocktail & Finger Food powered by JYSK. Η εκδήλωση δημιουργήθηκε σε ένα ξεχωριστό σκηνικό, συνοδευόμενο από τη μουσική ενός βιολιού, ενώ δροσιστικές Palomas με ultra premium tequila Patron και το υγιεινό finger food από τον Official Healthy Catering Partner, Το Βαζάκι, προσέφεραν στους παρευρισκόμενους ένα φιλόξενο περιβάλλον όπου η χαλάρωση και η κοινωνικοποίηση συνάντησαν το πάθος για τον αθλητισμό.

Στα πρότυπα διεθνών διοργανώσεων το Après-Tennis Cocktail by Grey Goose vodka

Μετά το τουρνουά τένις, ο κόσμος χαλάρωσε με κομψότητα στο Après-Tennis Cocktail by Grey Goose Vodka– μια εκλεπτυσμένη εμπειρία που συνδύασε την αυθεντική απόλαυση με την απαράμιλλη ποιότητα της Grey Goose, της super premium βότκας που ξεχωρίζει για την καθαρότητα και τη γεύση της.

Αγώνες δρόμου με θέα το απέραντο μεσσηνιακό τοπίο

Την Κυριακή 11 Μαΐου, το Navarino Challenge κορυφώθηκε με τις καθιερωμένες δρομικές διαδρομές, προσφέροντας σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία στη φύση. Ο Ημιμαραθώνιος 21,1 χλμ. powered by The North Face πέρασε από την παραλία της Βοϊδοκοιλιάς και τη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, με τη συμμετοχή του υπερμαραθωνοδρόμου Κωνσταντίνου Καρνάζη. Η παραθαλάσσια διαδρομή 10km Αγώνας Δρόμου – powered by Dimello ολοκληρώθηκε δυναμικά, με τον Dimello, ένα brand που παράγεται στην Ελλάδα, να στηρίζει την προσπάθεια των συμμετεχόντων ως Bronze Sponsor, ενώ ο αγώνας 5 χλμ. powered by Miele διέσχισε τους πανέμορφους ελαιώνες της περιοχής. Πλήθος παιδιών συμμετείχαν στους αγώνες 1 χλμ. powered by Βίκος, με την παρουσία του Ολυμπιονίκη Περικλή Ιακωβάκη στην εκκίνηση, ενώ ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η διαδρομή 1 χλμ. “Όλοι Μοναδικοί – Όλοι Ίσοι” powered by Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, με τη συμμετοχή του συλλόγου ΑμεΑ «ΔιαφοροΖΩ» και σπουδαίων αθλητών όπως ο Παραολυμπιονίκης Γρηγόρης Πολυχρονίδης κάτοχος επτά μεταλλίων, ο πρωταθλητής στο τένις με αμαξίδιο Γιώργος Λαζαρίδης, η πρωταθλήτρια ξιφασκίας και καλαθοσφαίρισης, Γεωργία Καλτσή και ο φυσικοθεραπευτής Άγγελος Γιακουμίδης, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα συμπερίληψης.

Τα πλουσιότερα δώρα που δόθηκαν ποτέ

Καθ’ όλη τη διάρκεια των δρομικών αγωνισμάτων, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν την υποστήριξη κορυφαίων brands μέσω ειδικά διαμορφωμένων περιπτέρων που ενίσχυσαν την αθλητική τους εμπειρία. Η Miele προσέφερε σε όσους τερμάτισαν τα 5χλμ μια τσάντα με δώρο γάντια και πετσέτες, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος εξασφάλισε την απαραίτητη ενυδάτωση με δροσερό νερό υψηλής ποιότητας, η Melissa προσέφερε μακαρόνια High Protein, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, ιδανικά για ενεργειακή ενίσχυση και αποκατάσταση ενώ παράλληλα υποστήριξε και τα μαθήματα μπάσκετ από το Giannakis Academy. Η The North Face υποδέχτηκε όσους τερμάτισαν τον Ημιμαραθώνιο με μοναδικές μπλούζες υψηλής ποιότητας. Η Chiquita φρόντισε για τη φυσική ενίσχυση της ενέργειάς τους με μπανάνες, ενώ κατά τη διάρκεια του αγώνα αλλά και στον τερματισμό, οι δρομείς απόλαυσαν τονωτικές δόσεις espresso από κάψουλες Dimello— γιατί κάθε διαδρομή αξίζει τη δική της ένταση και απόλαυση.

Τα official shirts της διοργάνωσης παρείχε φέτος η 42Κ Running, το ραγδαία αναπτυσσόμενο ισπανικό brand, που διανέμεται αποκλειστικά στην Ελλάδα από τη SportAdore. Η 42Κ διαθέτει μεγάλη συλλογή τεχνικών ρούχων και αξεσουάρ από recycled πρώτες ύλες. Έτσι, φέτος οι συμμετέχοντες του Navarino Challenge είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν απόλυτα τεχνικά και sustainable shirts, σε σύγχρονα σχέδια, που επιπλέον έφεραν την παράδοση της περιοχής με το σχέδιο του Γρύπα, πάνω στον Νέστορα — μια καλλιτεχνική απεικόνιση εμπνευσμένη από τη μυθολογία και την ιστορία της Μεσσηνίας.

Τέλος, η ελληνική εταιρεία HNG, που εξειδικεύεται σε φυσικά προϊόντα διατροφής, στήριξε τη φετινή διοργάνωση με τις μπάρες πρωτεΐνης Feel Good, ενώ τα λειτουργικά σφηνάκια Feeju Functional Shots ολοκλήρωσαν την εμπειρία ευεξίας και αναζωογόνησης.

Αθλητισμός & Γαστρονομία

Ettore Botrini Masterclasses powered by Miele

Η υψηλή γαστρονομία είχε την τιμητική της στο Navarino Challenge μέσα από τα masterclasses του βραβευμένου chef Ettore Botrini, powered by Miele. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τη δημιουργική διαδικασία πίσω από μοναδικές συνταγές που βασίζονται σε πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας και σε σύγχρονες τεχνικές. Η εμπειρία ανέδειξε τη σύνδεση του αθλητισμού με τη σωστή διατροφή και την απόλαυση της γεύσης. Στο πλαίσιο των masterclasses, παρουσιάστηκαν δύο ξεχωριστά πιάτα: ένα ριζότο με ελληνικό καφέ, λεμόνι και κάπαρη, και ένα ριζότο με πευκοβελόνες και κοτόπουλο – πιάτα που συνδύασαν απρόσμενες γεύσεις με βαθιά μεσογειακή ταυτότητα. Η εμπειρία ανέδειξε τη σύνδεση του αθλητισμού με τη σωστή διατροφή και την απόλαυση της γεύσης.

Yψηλή αισθητική και γαστρονομική φινέτσα από το Κτήμα Άλφα

Η εμπειρία γεύσης και πολιτισμού του Navarino Challenge ξεχώρισε μέσα από το ξεχωριστό Wine Tasting A Tasting Journey with Botrini & Alpha Estate, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τη Miele και τη SIXT, ενώ κεντρικό ρόλο στην εκδήλωση είχε και το Κτήμα Άλφα, ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα οινοποιεία του κόσμου. Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ιδιαίτερη εμπειρία για τους συμμετέχοντες, συνδυάζοντας παλαιάς εσοδείας κρασιά με εκλεκτές γεύσεις με ένα περιβάλλον αυθεντικής φιλοξενίας και αισθητικής.

Αθλητισμός & Εκπαίδευση

Σε συνεργασία με τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και τον Δήμο Πύλου-Νέστορος πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εκπαιδευτικές δράσεις:

• Ημερίδα για τη διαφορετικότητα (Diversity), με εισηγητή τον Δημήτρη Παπανικολάου, πρεσβευτή του Ομίλου και πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή, για μαθητές όλων των βαθμίδων του Δήμου.

• Σεμινάριο οδικής ασφάλειας “Drive Change Move Safe”, με εισηγητή τον προπονητή μηχανοκίνητου αθλητισμού Θανάση Χούντρα, σε μαθητές των ΓΕΛ Πύλου και ΓΕΛ Μεθώνης.

Navarino Challenge Talks

Για πρώτη χρονιά διοργανώθηκαν ενδιαφέρουσες ομιλίες από εξέχουσες προσωπικότητες όπως οι Ettore Botrini, Παναγιώτης Γιαννάκης, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Κώστας Κατσουράνης, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Χούντρας, Elisabeth Calbari, Παύλος Γκίκας, Παναγιώτης Πανούτσος Talkowski.

Στο πλαίσιο της Ημερίδας «Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση για την Παχυσαρκία: Από τη Γνώση στην Πρόληψη» powered by Novo Nordisk, με συντονιστή τον έγκριτο δημοσιογράφο Γιώργο Ευγενίδη, η External Affairs Director της Novo Nordisk Hellas, κα. Μαίρη Καραγεώργου, και ο ιατρός ενδοκρινολόγος διαβητολόγος, αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Φ. και Τ. αντιπροέδρου Ε.Ο.Δ.Υ., Δρ. Σπύρος Σαπουνάς, ανέδειξαν τις προκλήσεις της παχυσαρκίας σε όλες τις ηλικίες και τις λύσεις που προσφέρει η σύγχρονη επιστήμη.

Ενίσχυση του Δήμου Πύλου-Νέστορος

• Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ σε συνεργασία με την οργάνωση Library4All προχωρήσαν στη δωρεά βιβλίων για την ενίσχυση της δανειστικής βιβλιοθήκης στην οικία του Τσικλητήρα

• Αντίστοιχα, στο πλαίσιο του Navarino Challenge 2025, πραγματοποιήθηκε δωρεά 2 γραφείων και μιας βιβλιοθήκης προς τον Δήμο Πύλου-Νέστορος από την εταιρεία JYSK παρουσία της Διευθυντρίας της JYSK Καλαμάτας Σταυρούλας Μουρκάκου

Δράσεις που σέβονται και στηρίζουν το Περιβάλλον με μετάλλιο από ανακυκλώσιμα υλικά

Το Navarino Challenge απέδειξε για ακόμη μία χρονιά ότι η περιβαλλοντική ευαισθησία μπορεί να συνδυαστεί ουσιαστικά με τον αθλητισμό.

Σε συνεργασία με την Team Recycle, υλοποιήθηκε μια ξεχωριστή δράση βιωσιμότητας, μέσα από την οποία τα μετάλλια των αγώνων 21,1 χλμ., 10 χλμ. και 5 χλμ. κατασκευάστηκαν από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό υψηλής πυκνότητας (HDPE).

Το υλικό συλλέχθηκε από σχολεία και κατοικίες, επεξεργάστηκε με σύγχρονες μεθόδους και μετατράπηκε σε αισθητικά και λειτουργικά μετάλλια, αποδεικνύοντας πως τα απορρίμματα μπορούν να αποκτήσουν ουσιαστικό νόημα και νέα ζωή.

Κάθε μετάλλιο αποτέλεσε όχι μόνο ένα ενθύμιο συμμετοχής, αλλά και ένα σύμβολο περιβαλλοντικής συνείδησης και υπευθυνότητας, ενισχύοντας την κοινή προσπάθεια για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Η αξία του εθελοντισμού

Άκρως σημαντική ήταν η υποστήριξη που πρόσφεραν οι εθελοντές του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κυρίως στο τρέξιμο που ενθάρρυναν τους δρομείς και βοηθούσαν στους σταθμούς τροφοδοσίας με την υποστήριξη του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Η διοργάνωση δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την εξαιρετική συμβολή της δυναμικής ομάδας του Humanity Greece που υποστήριξε με ανθρώπινο δυναμικό τη γραμματεία των δρομικών αγώνων. Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών υποστήριξε τις δρομικές δράσεις ως Medical Partner ενώ κομβικής σημασίας ήταν και η συμβολή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης - Παράρτημα Νομού Μεσσηνίας που βοήθησε στους αγώνες τρεξίματος του Navarino Challenge.

Αθλητές και πρεσβευτές της διοργάνωσης κινήθηκαν με ασφάλεια, με τον ανανεωμένο στόλο αυτοκινήτων της SIXT, μέλους του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και Premium Mobility Partner του Navarino Challenge 2025. Όλες οι μεταφορές των προϊόντων και του εξοπλισμού έγιναν με την ασφάλεια της Pilia Express, ενώ αρκετοί καλεσμένοι μετακινήθηκαν με το Messinia Transfer του Δημήτρη Λάππα.

2 Διακρίσεις στα Tourism Awards

Η διοργάνωση ξεχώρισε για ακόμα μια φορά στον θεσμό των Tourism Awards για την καινοτομία και τον σχεδιασμό της περσινής διοργάνωσης. Πιο συγκεκριμένα κατέκτησε ένα Gold βραβείο στην κατηγορία “Sports & Adventure Stay Experience” και ένα ακόμα Gold βραβείο στην κατηγορία «Γαστρονομία, Οινοτουρισμός» για την επιτυχημένη συνεργασία της με τη Miele.

Platinum Sponsor ήταν η Miele.

Gold Sponsor της διοργάνωσης ήταν ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Silver Sponsors ήταν οι JYSK, KORRES, Melissa, The North Face και Chiquita.

Strategic Healthcare Sponsor ήταν η Novo Nordisk.

Official Water ήταν το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Επίσημοι Χορηγοί Φιλοξενίας ήταν η Costa Navarino και τα ξενοδοχεία W Costa Navarino, The Westin Resort Costa Navarino και The Romanos, a Luxury Collection Resort.

Official Sports Supplier ήταν η 42K.

Bronze Sponsors ήταν οι Dimello Coffee, Trace ‘n Chase, Patron Tequila και Pilia Express.

Premium Mobility Partner της διοργάνωσης ήταν η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Οfficial Partners του Navarino Challenge ήταν οι Messinian Nest, Δήμος Πύλου-Νέστορος.

Authentic Flavor Partner ήταν η Navarino Icons.

Official Optics Partner ήταν τα Kois Optics.

Official Healthy Catering Partner ήταν Το Βαζάκι.

Official Supporters ήταν οι Κτήμα Άλφα, Messinian Spa, Feeju Functional Shots, Εlite Boats, Evenly, Messinia Transfer, SportAdore, Feel Good, Βλάχα, Rania's Flower, Karalis Beach Hotel, Karalis City Hotel, Silk Gonos, και Τυροκομείο Μέμμος.

Επίσημη Mπάλα Mπάσκετ ήταν η Wilson.

Medical Partner ήταν ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Premium TV Partner ήταν ο ΣΚΑΪ.

Premium Media Partner ήταν η Liquid Media.

Sustainability Partner ήταν η π³ = Plastic Pollution Prevention.

Educational Partner ήταν το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Athletic Partners ήταν οι Angelic Yoga Arts, Breath Pilates Studio, F45 Barrio Salamanca, Falcons Football Academy, FitnessArt, Free Movement Skateboarding, Giannakis Academy, Joint Athens, Moraitis Outdoors, Moraitis Watersports, Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino, Navarino Golf Academy, Pilates by Mandy, Red Swim Academy, Swim O’Clock και Triantafyllidis Beach Arena.

Το Navarino Challenge πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Όλοι οι δρομικοί αγώνες έγιναν σε συνδιοργάνωση με τον Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τη διοργάνωση και το sports production ανέλαβε η ActiveMedia Group.



