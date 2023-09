Ασύλληπτο ημίχρονο της Λιθουανίας, διαλύει με 17 πόντους τις ΗΠΑ κάνοντας ιστορικό πρώτο δεκάλεπτο (54-37)

Tι κάνει η Λιθουανία!;



Η «λιέτουβα» δίνει ματς πρωτιάς κόντρα στις ΗΠΑ, με την Team USA να θεωρείται φυσικά το μεγάλο φαβορί, όχι μόνο για αυτό το παιχνίδι αλλά και για ολόκληρη τη διοργάνωση.

Στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο, δεν φάνηκε αυτό. Το σύνολο του Κάζις Μακσβίτις μετετράπη σε... Dream Team, καθώς προηγείται με 54-37 των ΗΠΑ, παίζοντας καταπληκτικά και ξεκινώντας τον αγώνα με 9/9 τρίποντα!



Μάλιστα, το 31-12 του πρώτου δεκαλέπτου είναι η δεύτερη μεγαλύτερη διαφορά εις βάρος των ΗΠΑ σε μία περίοδο μεγάλης διοργάνωσης (Ολυμπιακοί Αγώνες, Μουντομπάσκετ), μετά το 28-7 επιμέρους σκορ που έκανε εναντίον τους το Πουέρτο Ρίκο στο δεύτερο δεκάλεπτο αναμέτρησης στους Ολυμπιακούς του 2004. Μένει να φανεί, αν θα υπάρξει η (αναμενόμενη) αντίδραση της Team USA...

This is a basketball movement going on right now.#FIBAWC x #WinForLietuva pic.twitter.com/pJJmFQq3Vm