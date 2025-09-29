Μπαρτζώκας: «Πρέπει να κοπιάσουμε στο γήπεδο κόντρα στην Μπασκόνια»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε λόγο για… απόλυτη αβεβαιότητα στην έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου στη Euroleague, αφού θα πρέπει όλοι να περιμένουν να δουν σε ποια κατάσταση θα εμφανιστούν όλες οι ομάδες.



«Θα πρέπει να κάνει προπονήσεις με την ομάδα…» τόνισε για τον Νιλικίνα που συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του κατά την αναχώρηση για Ισπανία:

: «Δεν μπορώ να δώσω ποσοστά. Κι εγώ περιμένω με ενδιαφέρον να δω πώς θα παρουσιαστούμε κι εμείς και οι αντίπαλοι. Είχαν απουσίες, όπως κι εμείς. Δεν ξέρω πόσοι τραυματίες θα παίξουν από την Μπασκόνια».: «Για αγωνιστικούς λόγους είναι μαζί μας. Σκοπός μας είναι να παίξει στο πρωτάθλημα την Κυριακή, οπότε πρέπει να κάνει κάποιες προπονήσεις με την ομάδα».: «Δεν αντιμετωπίζω ούτε εγώ ούτε κανείς το ματς με το σκεπτικό ότι υπάρχει φαβορί. Είναι ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι, με πράγματα αβέβαια στο ξεκίνημα, για το τι θα παρουσιάσουν οι ομάδες. Πρέπει να κοπιάσουμε στο γήπεδο για να κερδίσουμε. Πιέζουν πολύ, κάνουν παγίδες, επιβάλλουν ρυθμό στο παιχνίδι. Πρέπει να έχεις καλές επιλογές, να παίρνεις τα ριμπάουντ… Δεν υποτιμούμε τον αντίπαλό μας».

