Παναθηναϊκός: Τρομερή ατάκα Μπερνάρ για Γερεμέγεφ

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ σκόραρε στο 94ο λεπτό του αγώνα με τον Παναιτωλικό και έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό. Φυσικά, εχθές δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Σουηδός φορ αποτέλεσε ”χρυσή” αλλαγή για το ”Τριφύλλι”. Πολλές φορές πέρυσι, καθώς και πρόπερσι, ο Γερεμέγεφ έδωσε λύση στους ”πράσινους” στα τελευταία λεπτά ενός αγώνα.
- Παναθηναϊκός: Η… πωρωτική ομιλία του Μπακασέτα και τα «μπράβο» του Κόντη - Δείτε βίντεο
- Monday Action στις 16:00: Το διπλό του Παναθηναϊκού, ο ρέκορντμαν Μάνταλος, το καράβι του ΠΑΟΚ που… μπάζει και το VAR στο Φάληρο
- Παναθηναϊκός: Βγαίνουν από αύριο (30/09) τα εισιτήρια για το ματς με τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.