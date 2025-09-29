Παναθηναϊκός: Τρομερή ατάκα Μπερνάρ για Γερεμέγεφ

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ σκόραρε στο 94ο λεπτό του αγώνα με τον Παναιτωλικό και έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό. Φυσικά, εχθές δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Σουηδός φορ αποτέλεσε ”χρυσή” αλλαγή για το ”Τριφύλλι”. Πολλές φορές πέρυσι, καθώς και πρόπερσι, ο Γερεμέγεφ έδωσε λύση στους ”πράσινους” στα τελευταία λεπτά ενός αγώνα.

