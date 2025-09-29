Ο Παναθηναϊκός επικράτησε… in extremis με 2-1 και ανατροπή του Παναιτωλικού χθες βράδυ στο Αγρίνιο, καταγράφοντας την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Ως είθισται σε ανάλογες περιπτώσεις, η «πράσινη» ΠΑΕ ανέβασε την παρακάμερα της εν λόγω αναμέτρησης, μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Youtube.

Με τον Τάσο Μπακασέτα να κλέβει την παράσταση, χάρη στα… εμψυχωτικά λόγια προς τους συμπαίκτες του, πριν τη σέντρα, τονίζοντάς τους ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει και θα… αλλάξουν όλα!



Περίοπτη θέση, φυσικά, έχει στα πλάνα της κάμερας του PAO TV και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί στο τέρμα που πέτυχε ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Όπως και τα λεγόμενα του Χρήστου Κόντη, μετά την ληξη στα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων, με τον Έλληνα τεχνικό να αναγνωρίζει την προσπάθεια των παικτών του.

