Επανάσταση στο ποδόσφαιρο: Ψήνεται... πορτοκαλί κάρτα με προσωρινή αποβολή παικτών από την IFAB

Μία... επανάσταση είναι προ των πυλών στο ποδόσφαιρο!

Σύμφωνα με πλήθος δημοσιευμάτων από έγκυρα Μέσα όπως η «Telegraph» και η «AS», η IFAB, το όργανο δηλαδή που αποφασίζει για τους κανόνες του ποδοσφαίρου, σκέφτεται σοβαρά να ξεκινήσει δοκιμές για έναν νέο κανονισμό, ο οποίος μπορεί να αλλάξει εντελώς τη φύση του αθλήματος!

Συγκεκριμένα, η εν λόγω ριζοσπαστική κίνηση είναι η υιοθέτηση μιας... πορτοκαλί κάρτας. Μιας ενδιάμεσης, δηλαδή, κάρτας, η οποία θα επιφέρει την αποβολή ενός παίκτη για μικρό χρονικό διάστημα (10 λεπτά) από τον αγώνα, όπως γίνεται στο πόλο ή στο ράγκμπι. Μάλιστα, είναι πιθανό το ενδεχόμενο να δοκιμαστεί αυτή η πρωτοτυπία σε κορυφαίο επίπεδο, όπως η Premier League, από τη νέα σεζόν!

Η κάρτα αυτή θα αφορά κυρίως διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές αλλά και τακτικά φάουλ για την ανακοπή αντεπίθεσης. Γενικότερα, η «γκρίνια» προς τους ρέφερι είναι ένα από τα βασικά πράγματα που έχει στόχο να καταπολεμήσει η IFAB, η οποία στα πλαίσια των νέων κανονισμών θα απαγορεύσει σε όλους τους παίκτες εκτός από τους αρχηγούς των ομάδων να απευθύνονται στον διαιτητή!

Όποιος άλλος το κάνει, θα δέχεται... πορτοκαλί κάρτα!Παράλληλα, όπως τονίζουν τα διάφορα δημοσιεύματα, εξετάζονται και άλλες καινοτομίες, όπως η φορητή κάμερα την οποία θα έχουν πάνω τους οι διαιτητές, στα πλαίσια της αποθάρρυνσης της αρνητικής συμπεριφοράς εκ μέρους των παικτών.

Football to trial 10-minute sin-bins for cynical fouls as effective 'orange card'



✍️ @ben_rumsby#TelegraphFootball — Telegraph Football (@TeleFootball) November 28, 2023

