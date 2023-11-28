Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άλωσε την Πόλη και έκλεισε ιδανικά τον όμιλο του Eurocup Γυναικών ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός με μία σπουδαία εμφάνιση νίκησε 80-79 την Μπεσίκτας στην Πόλη και έκλεισε με ιδανικό τρόπο τους ομίλους του Eurocup Γυναικών, περιμένοντας τώρα το πλασάρισμά του

Παναθηναϊκός

Απίθανο «διπλό» του Παναθηναϊκού στην Πόλη.

Οι «πράσινες» νίκησαν με σκορ 80-79 μέσα στην έδρα της Μπεσίκτας με ανατροπή, ολοκληρώνοντας με ρεκόρ 4-2 τους ομίλους του Eurocup Γυναικών και εξασφαλίζοντας μία θέση στους «32» της διοργάνωσης.

Πλέον, η ομάδα της Ελένης Καπογιάννη περιμένει το πλασάρισμά της και φυσικά τον αντίπαλό της στην επόμενη φάση, που θα κριθεί από το άλλο ματς του ομίλου. Αν η Μέχελεν νικήσει τη Σλάβια (29/11, 21:00), τότε ο Παναθηναϊκός θα περάσει ως καλύτερη τρίτη ομάδα αλλιώς με ήττα των Βέλγων θα περάσει ως δεύτερη του ομίλου πίσω από τη Μπεσίκτας.

Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες αναδείχθηκε η Πηνελόπη Παυλοπούλου με 19 πόντους ενώ ηγετική στην τέταρτη περίοδο ήταν η Αλέιν με 18, μαζεύοντας και 13 ριμπάουντ. 16 πόντους πρόσθεσε η Τζόουνς, ενώ από την πλευρά των γηπεδούχων η Νόγκιτς ολοκλήρωσε το ματς με 26 πόντους.

Το ματς

Στην αρχή η αναμέτρηση ήταν πολύ ανταγωνιστική, με τις πράσινες να παίρνουν προβάδισμα με 12-15 μετά από σουτ της Σταμολάμπρου. Η Μπεσίκτας έτρεξε ένα μικρό επιμέρους σκορ και ανέκτησε τα ηνία (18-15), με την Σβίτκοβιτς να απαντάει άμεσα (18-17). Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με ισχνό προβάδισμα των Τούρκων (20-19)

Η κατάσταση συνεχίστηκε με τον ίδιο τρόπο και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με το παιχνίδι να πηγαίνει πόντο-πόντο και τις δύο ομάδες να μην αφήνουν η μία την άλλη να πάρει μεγάλο προβάδισμα. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τις παίκτριες του Παναθηναϊκού να βρίσκονται πίσω με 41-39.

Στο δεύτερο μέρος, η Μπεσίκτας μπήκε δυναμικά και προσπάθησε να χτίσει διαφορά (49-45), με τις «πράσινες» να πασχίζουν να κρατηθούν κοντά στο σκορ. Οι γηπεδούχες ανέβασαν ρυθμό και προηγήθηκαν με 59-51, με τις παίκτριες της Ελένης Καπογιάννη να «κολλούν» και να δείχνουν εικόνα παράδοσης. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να είναι πίσω στο σκορ με 64-57.

Στην τελευταία περίοδο, με ηγέτιδα την Αλέιν, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μειώσει στους δύο πόντους (68-66). Η Αμερικανίδα σέντερ πήρε... φωτιά και πέτυχε ακόμη ένα καλάθι, φέρνοντας τις δύο ομάδες στα ίσια (68-68). Η έμπειρη Σταμολάμπρου ανέλαβε δράση και έφερε τον Παναθηναϊκό μπροστά με 68-73. Το γκολ-φάουλ της Τζόνσον διαμόρφωσε το 74-78. Εν τέλει, παρά την πίεση των γηπεδούχων, ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη με 79-80.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 41-39, 64-57, 79-80

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark