Άλωσε την Πόλη και έκλεισε ιδανικά τον όμιλο του Eurocup Γυναικών ο Παναθηναϊκός

Απίθανο «διπλό» του Παναθηναϊκού στην Πόλη.

Οι «πράσινες» νίκησαν με σκορ 80-79 μέσα στην έδρα της Μπεσίκτας με ανατροπή, ολοκληρώνοντας με ρεκόρ 4-2 τους ομίλους του Eurocup Γυναικών και εξασφαλίζοντας μία θέση στους «32» της διοργάνωσης.

Πλέον, η ομάδα της Ελένης Καπογιάννη περιμένει το πλασάρισμά της και φυσικά τον αντίπαλό της στην επόμενη φάση, που θα κριθεί από το άλλο ματς του ομίλου. Αν η Μέχελεν νικήσει τη Σλάβια (29/11, 21:00), τότε ο Παναθηναϊκός θα περάσει ως καλύτερη τρίτη ομάδα αλλιώς με ήττα των Βέλγων θα περάσει ως δεύτερη του ομίλου πίσω από τη Μπεσίκτας.

Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες αναδείχθηκε η Πηνελόπη Παυλοπούλου με 19 πόντους ενώ ηγετική στην τέταρτη περίοδο ήταν η Αλέιν με 18, μαζεύοντας και 13 ριμπάουντ. 16 πόντους πρόσθεσε η Τζόουνς, ενώ από την πλευρά των γηπεδούχων η Νόγκιτς ολοκλήρωσε το ματς με 26 πόντους.

Το ματς

Στην αρχή η αναμέτρηση ήταν πολύ ανταγωνιστική, με τις πράσινες να παίρνουν προβάδισμα με 12-15 μετά από σουτ της Σταμολάμπρου. Η Μπεσίκτας έτρεξε ένα μικρό επιμέρους σκορ και ανέκτησε τα ηνία (18-15), με την Σβίτκοβιτς να απαντάει άμεσα (18-17). Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με ισχνό προβάδισμα των Τούρκων (20-19)

Η κατάσταση συνεχίστηκε με τον ίδιο τρόπο και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με το παιχνίδι να πηγαίνει πόντο-πόντο και τις δύο ομάδες να μην αφήνουν η μία την άλλη να πάρει μεγάλο προβάδισμα. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τις παίκτριες του Παναθηναϊκού να βρίσκονται πίσω με 41-39.

Στο δεύτερο μέρος, η Μπεσίκτας μπήκε δυναμικά και προσπάθησε να χτίσει διαφορά (49-45), με τις «πράσινες» να πασχίζουν να κρατηθούν κοντά στο σκορ. Οι γηπεδούχες ανέβασαν ρυθμό και προηγήθηκαν με 59-51, με τις παίκτριες της Ελένης Καπογιάννη να «κολλούν» και να δείχνουν εικόνα παράδοσης. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να είναι πίσω στο σκορ με 64-57.

Στην τελευταία περίοδο, με ηγέτιδα την Αλέιν, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μειώσει στους δύο πόντους (68-66). Η Αμερικανίδα σέντερ πήρε... φωτιά και πέτυχε ακόμη ένα καλάθι, φέρνοντας τις δύο ομάδες στα ίσια (68-68). Η έμπειρη Σταμολάμπρου ανέλαβε δράση και έφερε τον Παναθηναϊκό μπροστά με 68-73. Το γκολ-φάουλ της Τζόνσον διαμόρφωσε το 74-78. Εν τέλει, παρά την πίεση των γηπεδούχων, ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη με 79-80.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 41-39, 64-57, 79-80

