«Άγαλμα» η Μπαντόσα: Τραγικός δημοσιογράφος τη συγχαίρει για τη... νίκη της, ενώ τραυματίστηκε

Πολύ άτυχη ήταν η Πάουλα Μπαντόσα, η οποία τραυματίστηκε στον αγώνα της για τον δεύτερο γύρο του Γουίμπλεντον με αποτέλεσμα να αποσυρθεί από το τουρνουά.



Παρόλα αυτά, ένας δημοσιογράφος μάλλον δεν το... γνώριζε αυτό. Ο εν λόγω ρεπόρτερ ξεκίνησε τη συνέντευξή του με την Ισπανίδα συγχαίροντάς τη για τη νίκη της, με την ίδια να είναι εμφανώς εκνευρισμένη, και να τον ενημερώνει για το πραγματικό αποτέλεσμα του αγώνα της.

Δείτε το βίντεο:

When the interviewer thinks you've won... but you didn't 😬



This was one awkward press conference for Paula Badosa #Wimbledon pic.twitter.com/sz7UrATG8p