Ενθουσιασμένοι στην Μπενφίκα για τον Μουρίνιο: Τον έκαναν γκράφιτι στην Πορτογαλία

Οι φίλοι της Μπενφίκα είναι ενθουσιασμένοι με την επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο και τον έκαναν μάλιστα και γκράφιτι στην Πορτογαλία

Μουρίνιο

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει προκαλέσει κύματα ενθουσιασμού στις τάξεις της Μπενφίκα με την επιστροφή του και όλη αυτή η χαρά ενισχύθηκε μετά από τη νίκη με 3-0 στην έδρα της AVS.

Ο καλλιτέχνης Στάιλερ λοιπόν έκανε γκράφιτι τον «Special One», μαζί με τον αετό της ομάδας και φόντο το «Ντα Λουζ».

O Μουρίνιο πριν την αναμέτρηση με την AVS, φρόντισε μάλιστα να μπουστάρει για τα καλά τους ποδοσφαιριστές του με ομιλία στα αποδυτήρια. «Το να παίζεις στην Μπενφίκα είναι δύσκολο. Το να κερδίζεις στην Μπενφίκα είναι δύσκολο. Το να χάνεις είναι γαμ@@@να δύσκολο. Αλλά το να κερδίζεις στην Μπενφίκα είναι γαμ@@@να πανέμορφο. Είπαμε πολλά λόγια, τώρα ας μπούμε μέσα και να τους σκοτώσουμε», είπε ο Πορτογάλος τεχνικός. 

