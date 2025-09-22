Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Τσους Ματέο νέος τεχνικός της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Ισπανίας

Στον Τσους Ματέο έδωσε το χρίσμα η ομοσπονδία μπάσκετ της Ισπανίας για την εθνική της ομάδας

Τσους Ματέο

Και το όνομα του νέου τεχνικού της εθνικής ομάδας της Ισπανίας… Τσούς Ματέο.

Η ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας αποφάσισε να του δώσει τα ηνία της ομάδας με στόχο να την οδηγήσει σε καλύτερες ημέρες μετά την κακή της παρουσία στο Eurobasket.

Ο Ματέο θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες, θα πιάσει δουλειά και αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της εθνικής ομάδας στο παράθυρο των αγώνων του Νοεμβρίου για τα προκριματικά για το Μουντομπάσκετ το καλοκαίρι του 2027.

Στη λίστα για τη θέση του Σέρτζιο Σκαριόλο ήταν ο Πάμπλο Λάσο, ο Τσάβι Πασκουάλ και ο Χάουμε Πονσαρνάου.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισπανία μπάσκετ προπονητής
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark