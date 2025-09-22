Και το όνομα του νέου τεχνικού της εθνικής ομάδας της Ισπανίας… Τσούς Ματέο.

Η ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας αποφάσισε να του δώσει τα ηνία της ομάδας με στόχο να την οδηγήσει σε καλύτερες ημέρες μετά την κακή της παρουσία στο Eurobasket.

Ο Ματέο θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες, θα πιάσει δουλειά και αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της εθνικής ομάδας στο παράθυρο των αγώνων του Νοεμβρίου για τα προκριματικά για το Μουντομπάσκετ το καλοκαίρι του 2027.

Στη λίστα για τη θέση του Σέρτζιο Σκαριόλο ήταν ο Πάμπλο Λάσο, ο Τσάβι Πασκουάλ και ο Χάουμε Πονσαρνάου.

🚨🇪🇸ÚLTIMA HORA: Chus Mateo, nuevo Seleccionador español.



Se convierte en el relevo de Sergio Scariolo. pic.twitter.com/UjoWWZs1le — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) September 22, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.