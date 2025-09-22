Μια ξεχωριστή εμπειρία χαρακτήρισε ο Ρισόν Χολμς το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», που διεξήχθη στην Αυστραλία.

Ο νέος σέντερ του Παναθηναϊκού τόνισε τον ενθουσιασμό του για την ευκαιρία να αγωνιστεί μπροστά στους φίλους της ομάδας σε μια διαφορετική ήπειρο, μίλησε για την πρώτη του εμφάνιση με τα πράσινα και την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης ενόψει της νέας σεζόν.

Αναφέρθηκε επίσης στις συμβουλές του Κέντρικ Ναν για την Euroleague, ενώ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την ικανότητα του Κώστα Σλούκα να μοιράζει την μπάλα με μοναδικό τρόπο!

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία: «Δεν μπορώ να βρω λόγια για αυτή την εμπειρία, από τη στιγμή που προσγειωθήκαμε εδώ ακόμα. Το να βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο μέρος, να ζούμε αυτή την εμπειρία, σε αυτή την πόλη, σε μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα, είναι πραγματικά φανταστικό. Είμαι ευλογημένος που βρίσκομαι εδώ, ειλικρινά. Επιπλέον, το να έχω την ευκαιρία να βγω στο παρκέ, μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, εδώ στην Αυστραλία ήταν μια εμπειρία ζωής. Ευχαριστώ τον Θεό που μπορώ να έχω αυτή την ευκαιρία».

Για την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και τι άλλο να περιμένει ο κόσμος από αυτόν: «Θα γίνομαι καλύτερος, μέρα με τη μέρα. Χαίρομαι που ξεκίνησα με νίκη, ακόμα και αν είναι στην προετοιμασία, είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε πάντα. Νιώθω ότι παίξαμε καλά όλοι μαζί στο δεύτερο ημίχρονο. Θα συνεχίσω να βελτιώνομαι. Έχασα κάποιες μέρες την προηγούμενη εβδομάδα λόγω ασθένειας, αλλά βήμα βήμα προχωράω και προετοιμάζομαι για να βρίσκομαι εκεί που θέλω, όταν αρχίσει η σεζόν».

Για το αν υπάρχει κάτι που του είπε ο Κέντρικ Ναν για τη Euroleague: «Κυρίως μου λέει να είμαι ο εαυτός μου. Μου λέει κάποια τεχνικά πράγματα, που του αρέσουν. Υπάρχουν πολλά τεχνικά στοιχεία, αλλά κυρίως μου λέει να είμαι ο εαυτός μου και να κάνω αυτό που ξέρω να κάνω τα τελευταία 10-11 χρόνια».

Για το αν μπαίνει στον ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού: «Απόλυτα. Είναι μια περίοδος προσαρμογής, με διαφορετικούς κανόνες, διαφορετικά σχήματα. Αλλά το μπάσκετ είναι μπάσκετ, υπάρχουν φανταστικοί παίκτες, μια φανταστική διοργάνωση. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος και να βγεις εκεί έξω και να κάνεις τη δουλειά σου».

Για τη συνεργασία με τον Κώστα Σλούκα: «Ω, φίλε... Δεν ξέρεις καν ότι έρχεται η μπάλα. Δεν σε κοιτάζει καν και η μπάλα είναι στα χέρια σου. Αρκεί να καταλάβεις πού πρέπει να είσαι, να είσαι στη σωστή θέση και αυτός θα σε βρει. Θα σε βρει. Είναι απίστευτο».

