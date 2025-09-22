Αταμάν: Θέλω να ευχαριστήσω τους σχεδόν 40.000 οπαδούς που ήρθαν στους αγώνες μας

Τους οπαδούς της ομάδας που βρέθηκαν στα γήπεδα της Αυστραλίας για να παρακολουθήσουν από κοντά τις δύο αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού ευχαρίστησε ο Εργκίν Αταμάν.

«Μόλις φτάσαμε στο τέλος ενός τουρνουά όπου νιώσαμε το πάθος για το μπάσκετ. Θέλω να ευχαριστήσω τους σχεδόν 40.000 οπαδούς που ήρθαν στους αγώνες μας στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ και δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που ανταγωνιζόταν τους αγώνες του NBA. Επίσης, συγχαίρω τον Παναθηναϊκό και την Αυστραλία για την παροχή μιας εξαιρετικής οργάνωσης από την αρχή μέχρι το τέλος», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Τούρκος τεχνικός.

