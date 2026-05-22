Λόγω επιδημίας Έμπολα στη χώρα τους, τα μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Κονγκό θα πρέπει να παραμείνουν σε απομόνωση πριν εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Άντριου Τζουλιάνι, εκτελεστικός διευθυντής της Task Force του Λευκού Οίκου για το Μουντιάλ, επιβεβαίωσε την Παρασκευή (22/5) στο ESPN ότι η αποστολή του Κονγκό πρέπει να διατηρήσει μια «φούσκα» απομόνωσης στο Βέλγιο, όπου προπονείται αυτή την περίοδο, και να παραμείνει εκεί για 21 ημέρες, διαφορετικά κινδυνεύει να μην της επιτραπεί η είσοδος στις ΗΠΑ.

Το Κονγκό βρίσκεται στον 11ο όμιλο του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Βόρεια Αμερική. Ο πρώτος αγώνας του είναι απέναντι στην Πορτογαλία στις 17 Ιουνίου στο Χιούστον, ενώ ακολουθούν οι αναμετρήσεις με την Κολομβία στις 23 Ιουνίου στη Γουαδαλαχάρα του Μεξικού και με το Ουζμπεκιστάν στις 27 Ιουνίου στην Ατλάντα.

«Έχουμε ξεκαθαρίσει πλήρως στο Κονγκό ότι πρέπει να διατηρήσει την ακεραιότητα της "φούσκας" για 21 ημέρες πριν μπορέσει να ταξιδέψει στο Χιούστον στις 11 Ιουνίου», δήλωσε ο Τζουλιάνι, σύμφωνα με το ESPN.

«Το έχουμε καταστήσει απολύτως σαφές και προς την κυβέρνηση του Κονγκό, ότι πρέπει να διατηρήσουν αυτή τη διαδικασία, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να μην μπορέσουν να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ξεκάθαροι».

Όλα τα μέλη της εθνικής ομάδας του Κονγκό, μαζί με τον Γάλλο προπονητή Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ, βρίσκονται εκτός της κεντροαφρικανικής χώρας. Οι περισσότεροι αγωνίζονται επαγγελματικά στην Ευρώπη, μεταξύ αυτών ο αμυντικός Άαρον Γουάν-Μπισάκα της Γουέστ Χαμ και ο επιθετικός Γιοάν Βισά της Νιούκαστλ στην Premier League, καθώς και ο αρχηγός και αμυντικός Σανσέλ Μπεμπά της Λιλ στη Ligue 1.

Ο Τζουλιάνι τόνισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να πάρουν κανένα ρίσκο σε θέματα υγείας και ασφάλειας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τίποτα δεν θα φτάσει ή δεν θα πλησιάσει τα σύνορά μας σε σχέση με αυτό το ζήτημα», ανέφερε.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, το Κονγκό επιβεβαίωσε ξέσπασμα μιας σπάνιας μορφής Έμπολα, της Bundibugyo. Περισσότεροι από 130 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ανάμεσα σε σχεδόν 600 ύποπτα κρούσματα.

Η εθνική ομάδα του Κονγκό ακύρωσε το προπονητικό καμπ στην πρωτεύουσα Κινσάσα λόγω της επιδημίας και μεταφέρθηκε στο Βέλγιο, όπου έχει προγραμματισμένο φιλικό με τη Δανία στη Λιέγη στις 3 Ιουνίου. Έχει επίσης οριστεί ακόμη ένα φιλικό απέναντι στη Χιλή στις 9 Ιουνίου, στη νότια Ισπανία.

Πηγή: skai.gr

