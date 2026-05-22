Enhanced Games: 42 αθλητές την Κυριακή στους «Ολυμπιακούς των στεροειδών», με στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ Τζ.

Μια νέα αθλητική διοργάνωση με τη συμμετοχή Ολυμπιονικών θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Λας Βέγκας. Η ιδιαιτερότητα; Οι αθλητές θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ουσίες που βελτιώνουν την απόδοσή τους.

Τα Enhanced Games, που έχουν χαρακτηριστεί και ως οι «Ολυμπιακοί των στεροειδών», θα φέρουν αντιμέτωπους 42 αθλητές σε αγωνίσματα κολύμβησης, στίβου και άρσης βαρών, σύμφωνα με το CNBC.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έχουν ασκήσει έντονη κριτική στους αγώνες, οι οποίοι ανακοινώθηκαν το 2023. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που βλέπουν στη νέα αυτή διοργάνωση μια σημαντική ευκαιρία.

Η επενδυτική εταιρεία του Ντόναλντ Τραμπ Τζ., 1789 Capital, συμμετέχει πλέον στο μετοχικό σχήμα της εταιρείας πίσω από τους αγώνες, μαζί με τον Πίτερ Τιλ.

Η μετοχή της εταιρείας, η οποία διαπραγματεύεται ως Enhanced Group, έχει ενισχυθεί κατά περίπου 35% την τελευταία εβδομάδα ενόψει της πρεμιέρας των αγώνων. Ωστόσο, από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης μέσω συγχώνευσης με εταιρεία ειδικού σκοπού (SPAC) νωρίτερα μέσα στον μήνα, έχει υποχωρήσει συνολικά κατά περίπου 40%.

«Τα Enhanced Games αντιπροσωπεύουν το μέλλον - πραγματικό ανταγωνισμό, πραγματική ελευθερία και πραγματικά ρεκόρ», δήλωσε ο Τραμπ Τζούνιορ σε ανακοίνωση κατά την ανακοίνωση της συμμετοχής του στο πρότζεκτ.

Τι θα συμβεί;

Ένα ειδικά κατασκευασμένο στάδιο θα φιλοξενήσει 2.500 θεατές, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν δεκάδες αθλητές. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν τη ροκ μπάντα The Killers, που θα εμφανιστεί στη συναυλία μετά την εκδήλωση.

Παράλληλα με το σύνηθες πρόγραμμα προπόνησης που ακολουθούν οι αθλητές εν όψει των αγωνιστικών διοργανώσεων, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες θα έχουν επίσης κάνει χρήση ουσιών που βελτιώνουν την απόδοση.

Οι αθλητές μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο ουσίες που έχουν εγκριθεί από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν τέτοιες ουσίες παρακολουθούνται υπό αυστηρή ιατρική επίβλεψη.

Δεν δημοσιοποιούνται συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τα προγράμματα χρήσης ουσιών των αθλητών. Ωστόσο, η εταιρεία ανέφερε ότι οι αθλητές έχουν κάνει χρήση τεστοστερόνης και εστέρων τεστοστερόνης, ανθρώπινων αυξητικών ορμονών, διεγερτικών όπως το Adderall, μεταβολικών τροποποιητικών που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με αναβολικά μέσα, ερυθροποιητίνης και αναβολικών στεροειδών. Όλα αυτά απαγορεύονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ.

Και η διοργάνωση έχει πείσει μερικούς κορυφαίους αθλητές να λάβουν μέρος.

Μεταξύ των συμμετεχόντων βρίσκεται ο Αμερικανός παγκόσμιος πρωταθλητής στα 100μ. το 2022, Fred Kerley, ο οποίος έχει επίσης κατακτήσει ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 και του 2024 και θα αγωνιστεί στο στίβο. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχει επίσης ο Αυστραλός κολυμβητής James Magnussen, με δύο χάλκινα και ένα ασημένιο Ολυμπιακό μετάλλιο, ενώ στη λίστα βρίσκεται και ο Αμερικανός Ολυμπιονίκης της κολύμβησης Cody Miller.

Πώληση πεπτιδίων

Πέρα από τα παιχνίδια, η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει στην αγορά ουσίες που βελτιώνουν την απόδοση.

Η Enhanced ανακοίνωσε τον Μάρτιο μια σειρά συμπληρωμάτων, καθώς και προϊόντα για την απόδοση και τη μακροζωία, όπως ορμονική θεραπεία υποκατάστασης για άνδρες και γυναίκες.

Η εταιρεία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι αυτό αποτελεί «το πρώτο βήμα στο σχέδιο της εταιρείας να καταστεί ο κορυφαίος πάροχος εξατομικευμένων προϊόντων που βελτιώνουν την υγεία, την απόδοση και την ανάρρωση».

Επίσης, έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να προσφέρει πρόσβαση σε πεπτίδια, η χρήση των οποίων έχει γνωρίσει ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια. Τα εξαιρετικά δημοφιλή φάρμακα GLP-1 για την απώλεια βάρους, στα οποία περιλαμβάνεται και το Wegovy, βασίζονται σε πεπτίδια.

«Λαμβάνοντας υπόψη πόσο διαδεδομένη έχει γίνει η χρήση πεπτιδίων σε παγκόσμιο επίπεδο, σκοπεύουμε να επενδύσουμε σημαντικά σε αυτόν τον τομέα», δήλωσε τον Μάρτιο ο διευθύνων σύμβουλος Maximilian Martin.

Πηγή: skai.gr

