Η αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή (22/5) ότι κατάσχεσε κοντά στο Ρίο ντε Τζανέιρο περίπου 200.000 πλαστά αυτοκόλλητα του άλμπουμ Panini για το Μουντιάλ 2026, το οποίο γνωρίζει τεράστια απήχηση στη Βραζιλία, χώρα των πέντε φορές παγκόσμιων πρωταθλητών.

Τα αυτοκόλλητα εντοπίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης (21/5) μέσα σε λεωφορείο στη Νόβα Ιγκουασού, προάστιο στα βόρεια του Ρίο, όπως ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Οι αρχές κατέσχεσαν επίσης μέσα στο ίδιο όχημα πλαστές φανέλες της εθνικής Βραζιλίας.

Σε εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Ρίο φαίνονται μεγάλες στοίβες από αυτοκόλλητα πάνω σε τραπέζι, μαζί με κίτρινες εμφανίσεις της «Σελεσάο» με το νούμερο 10.

«Όλο το υλικό που κατασχέθηκε θα υποβληθεί σε έλεγχο πραγματογνωμοσύνης και στη συνέχεια θα καταστραφεί», υπογράμμισε η αστυνομία. «Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι για την κατασκευή και τη διανομή των παραποιημένων προϊόντων», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Στη Βραζιλία, μία χώρα παθιασμένη με το ποδόσφαιρο, τα αυτοκόλλητα της Panini γίνονται ανάρπαστα σε κάθε διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πέρα από τα σχολεία, σε πολλές πόλεις δημιουργούνται ακόμη και αυτοσχέδιες υπαίθριες αγορές ανταλλαγής αυτοκόλλητων στους δρόμους.

Αξιοσημείωτο είναι πως το άλμπουμ του Μουντιάλ 2026, που κυκλοφορεί εδώ και αρκετές εβδομάδες, δεν περιλαμβάνει θέση για το αυτοκόλλητο του μεγαλύτερου σταρ της εθνικής Βραζιλίας, Νεϊμάρ.



