Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ακύρωσε το προπονητικό καμπ προετοιμασίας της για το Παγκόσμιο Κύπελλο στην πρωτεύουσα Κινσάσα, λόγω έξαρσης του ιού Έμπολα στα ανατολικά της χώρας.

Οι προετοιμασίες μεταφέρθηκαν στο Βέλγιο εν μέσω της έξαρσης, η οποία πιστεύεται ότι έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 130 ανθρώπους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χαρακτήρισε την έξαρση «κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος», αλλά δήλωσε ότι δεν βρίσκεται σε επίπεδο πανδημίας.

Ο Τζέρι Καλέμο, εκπρόσωπος της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, δήλωσε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι οι αγώνες προετοιμασίας στην Ευρώπη θα διεξαχθούν κανονικά όπως είχε προγραμματιστεί, καθώς η ομάδα προετοιμάζεται για το πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1974.

Η ΛΔ Κονγκό πρόκειται να δώσει φιλικούς αγώνες με τη Δανία, στις 3 Ιουνίου στο Βέλγιο, και με τη Χιλή, στις 9 Ιουνίου στην Ισπανία, πριν από την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δίνουν τον πρώτο τους αγώνα στη διοργάνωση στην αμερικανική πόλη του Χιούστον στις 17 Ιουνίου εναντίον της Πορτογαλίας.

«Η ανοιχτή προπόνηση των "Λεοπαρδάλεων", η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα στις 26 Μαΐου, τελικά δεν θα διεξαχθεί. Η απόφαση αυτή ακολουθεί αναφορές για ύποπτα κρούσματα Έμπολα στις επαρχίες του Βόρειου Κίβου και του Ιτούρι», αναφέρεται σε μήνυμα που ανάρτησε η ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπάρχει επίσης αβεβαιότητα για το αν ο Γάλλος προπονητής της ομάδας, Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ, θα πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα, πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Περιορισμοί ταξιδιών

Εκπρόσωπος της ομάδας της ΛΔ Κονγκό δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters ότι το προπονητικό καμπ ακυρώθηκε λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που επέβαλαν οι ΗΠΑ, οι οποίες συνδιοργανώνουν το Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό το καλοκαίρι, μαζί με το Μεξικό και τον Καναδά.

Η υπηρεσία δημόσιας υγείας των ΗΠΑ έχει απαγορεύσει την είσοδο σε μη Αμερικανούς πολίτες που έχουν βρεθεί στη ΛΔ Κονγκό, την Ουγκάντα ή το Νότιο Σουδάν τις προηγούμενες 21 ημέρες, ως απάντηση στην έξαρση του Έμπολα. Όλοι οι παίκτες της ΛΔ Κονγκό έχουν ως βάση τους περιοχές εκτός της χώρας της κεντρικής Αφρικής και επομένως δεν θα επηρεαστούν από τους περιορισμούς, τώρα που το προπονητικό καμπ ακυρώθηκε.

Ορισμένα μέλη του προσωπικού της ομάδας που εδρεύουν στη ΛΔ Κονγκό αναχώρησαν από τη χώρα την Τετάρτη, δήλωσε ο Καλέμο στο Associated Press, πριν από την προθεσμία των 21 ημερών.

Ωστόσο, ορισμένοι φίλαθλοι και δημοσιογράφοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για βίζα για τις ΗΠΑ μέσω του υπουργείου Αθλητισμού του Κονγκό, ανησυχούν επειδή η πρεσβεία των ΗΠΑ στη ΛΔ Κονγκό έχει αναστείλει τις υπηρεσίες έκδοσης βίζας λόγω της έξαρσης του Έμπολα.

Ένας αθλητικός συντάκτης του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα διερωτήθηκε γιατί θα πρέπει να τους απαγορευτεί να παρευρεθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, εφόσον δεν έχουν αναφερθεί ακόμη κρούσματα Έμπολα εκεί όπου έχουν τη βάση τους, στην Κινσάσα.

Η Κινσάσα απέχει περίπου 1.800 χιλιόμετρα από την ανατολική επαρχία Ιτούρι, το επίκεντρο της έξαρσης.

«Γιατί να αποκλειστεί ολόκληρη η χώρα;» ρώτησε ο δημοσιογράφος.

Ο Μισέλ Νκούκα Μμπολαντίνγκα, ένας οπαδός που έχει γίνει γνωστός επειδή υποδύεται τον πρώην πρωθυπουργό Πατρίς Λουμούμπα, δήλωσε στο BBC: «Είμαι σίγουρος ότι θα ταξιδέψω, αλλά δεν ξέρω σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι αιτήσεις στο υπουργείο».

Το προπονητικό καμπ στην Κινσάσα ήταν προγραμματισμένο να το παρακολουθήσουν φίλαθλοι, μαζί με τον πρόεδρο Φέλιξ Τσισεκέντι, σύμφωνα με το Reuters.

Την Τετάρτη, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι 139 άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν πεθάνει, από 600 ύποπτα κρούσματα. Ωστόσο, την ίδια ημέρα, ο υπουργός Υγείας του Κονγκό, Σαμουέλ Ροζέ Καμπά, δήλωσε στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTNC TV ότι οι αρχές έχουν καταγράψει 159 θανάτους.

Η έξαρση έχει προκληθεί από ένα σπάνιο είδος Έμπολα, γνωστό ως Μπουντιμπούγκιο (Bundibugyo). Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εμβόλιο για αυτό το είδος και ο ΠΟΥ δήλωσε ότι θα μπορούσαν να χρειαστούν έως και εννέα μήνες για να είναι έτοιμο ένα εμβόλιο.

Πηγή: skai.gr

